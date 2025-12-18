Tổng thống Putin tuyên bố sẽ giành thêm lãnh thổ Ukraine nếu châu Âu ‘đánh đắm nỗ lực hòa bình’

Tổng thống Putin trong cuộc họp với Bộ Quốc phòng ngày 17/12. (Ảnh: Tass)

Mỹ đã thảo luận với Nga, trao đổi với Kiev và các nhà lãnh đạo châu Âu về đề xuất nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng đến nay vẫn chưa đạt được thỏa thuận.

Kiev và các đồng minh châu Âu không chấp nhận điều khoản Ukraine phải nhượng lãnh thổ, đồng thời Ukraine muốn nhận được bảo đảm an ninh mạnh mẽ hơn.

Phát biểu tại cuộc họp thường niên của Bộ Quốc phòng ngày 17/12, ông Putin nói rằng Nga đang tiến quân trên mọi mặt trận và sẽ đạt được mục tiêu bằng vũ lực hoặc thông qua ngoại giao.

“Nếu phía đối lập và các thế lực bảo trợ bên ngoài từ chối tham gia các cuộc thảo luận thực chất, Nga sẽ giải phóng các vùng đất lịch sử của mình bằng biện pháp quân sự”, ông Putin tuyên bố.

Mátxcơva hiện kiểm soát khoảng 19% lãnh thổ Ukraine, bao gồm bán đảo Crimea mà Nga đã sáp nhập năm 2014 cùng phần lớn vùng Donbas ở miền Đông, nhiều phần của các tỉnh Kherson và Zaporizhzhia cùng những phần nhỏ ở 4 tỉnh khác.

Mátxcơva tuyên bố Crimea, Donbas, Kherson và Zaporizhzhia hiện là một phần lãnh thổ Nga. Ukraine tuyên bố sẽ không bao giờ chấp nhận điều này.

Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov cho biết, một nhiệm vụ đặt ra cho năm 2026 là tăng tốc độ tiến quân của Nga. Slide trình chiếu trong bài phát biểu của ông cho thấy Nga chi 5,1% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho cuộc chiến trong năm 2025.

Các lãnh đạo châu Âu tuyên bố sát cánh cùng Kiev và cho rằng Nga không nên được “thưởng” vì chiến dịch ở Ukraine.

Tổng thống Putin cho rằng chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tìm cách phá hủy Nga và các chính trị gia châu Âu cũng theo đuổi mục tiêu tương tự.

Ông cáo buộc các chính trị gia châu Âu đã kích động chứng cuồng loạn về nguy cơ xảy ra chiến tranh với Nga bằng cách cáo buộc một ngày nào đó Mátxcơva có thể tấn công một quốc gia thuộc liên minh quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

“Tôi đã nhiều lần nói: Đây là lời dối trá, là điều vô nghĩa, hoàn toàn vô nghĩa về cái gọi là mối đe dọa Nga tưởng tượng nhằm vào các nước châu Âu. Nhưng điều này đang được thúc đẩy một cách có chủ ý”, ông Putin nói.

Một số lãnh đạo châu Âu cho rằng Nga không có ý định thực sự tham gia đàm phán hòa bình.

Bộ trưởng Belousov cho rằng các cường quốc châu Âu đang tìm cách phá hoại những nỗ lực chấm dứt chiến sự và chỉ nói về nguy cơ xung đột giữa Nga và NATO trong vài năm tới.

“Chính sách như vậy tạo ra tiền đề thực sự cho việc tiếp diễn các hoạt động quân sự trong năm tới”, ông nói.

Cũng trong ngày 17/12, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng phương Tây đang cố bóp méo các chuẩn mực của luật pháp quốc tế liên quan đến tình hình Ukraine.

"Diễn tiến khách quan của lịch sử khiến việc thực thi các nguyên tắc cao cả của Hiến chương Liên Hợp Quốc là điều không thể tránh khỏi. Hơn nữa, cần phải thực thi các nguyên tắc này, tôn trọng chúng và áp dụng chúng trong thực tiễn không phải một cách chọn lọc, theo từng trường hợp cụ thể, mà phải toàn diện, đầy đủ và có mối liên hệ mật thiết với nhau", ông Lavrov nói tại cuộc họp báo sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Iran Abbas Aragchi ở Mátxcơva.

"Điều này đặc biệt đúng đối với cuộc xung đột Ukraine, nơi phương Tây đang cố gắng bóp méo mọi chuẩn mực luật pháp quốc tế, thay thế chúng bằng các quy tắc riêng của họ và không phù hợp với các nguyên tắc luật pháp quốc tế được chấp nhận rộng rãi", Ngoại trưởng Nga nói thêm.

Theo ông Lavrov, với những "quy tắc" này, phương Tây, đặc biệt là người châu Âu, muốn tiếp tục “chính sách tân thực dân” của họ, "nhằm sống dựa trên sự bóc lột người khác, như điều diễn ra trong 500 năm qua".