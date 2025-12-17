Nhóm tác chiến siêu tàu sân bay Mỹ nằm trong phạm vi tấn công nhanh Venezuela

Siêu tàu sân bay Mỹ USS Gerald Ford. Ảnh: Military Watch.

Theo tạp chí Military Watch, một tàu sân bay Mỹ có thể tạo vùng tác chiến trong bán kính khoảng 600 - 1.000 km. Do đó, USS Gerald Ford đang nằm trong phạm vi tấn công nhanh Venezuela.

USS Gerald Ford là tàu sân bay lớn nhất thế giới hiện nay, có thể mang theo 75 – 90 máy bay các loại, trong đó mẫu tiêm kích hạm chủ lực là F/A-18 Super Hornets.

Diễn biến trên xuất hiện trong bối cảnh Mỹ được cho là có thể sắp khởi động chiến dịch không kích trên bộ nhằm vào các băng nhóm ma túy xuyên quốc gia mà Mỹ cho là hoạt động từ lãnh thổ Venezuela.

Venezuela đã bác bỏ cáo buộc của Mỹ, cho rằng đây là cái cớ nhằm biện minh cho hành động quân sự. Hiện chưa rõ khi nào các máy bay có thể sẽ tiến hành không kích.

Hôm 10/12, lực lượng Mỹ đã tiếp cận, kiểm soát và áp giải một tàu chở dầu của Venezuela tại vùng biển quốc tế. Vụ việc được xem là bước leo thang nghiêm trọng trong căng thẳng giữa hai nước.

Tàu sân bay USS Gerald Ford được lệnh triển khai tới khu vực Caribe từ cuối tháng 10. Đến cuối tháng 11, các hình ảnh do Bộ Quốc phòng Mỹ công bố cho thấy không đoàn trên tàu đã bắt đầu tiến hành các hoạt động bay tại biển Caribe. Giới chức Mỹ mô tả đây là một phần của trạng thái sẵn sàng mở rộng hoạt động chiến đấu, trong đó các tiêm kích F/A-18E/F trên tàu được cho là đã mô phỏng các đòn tấn công nhằm vào mục tiêu tại Venezuela.

Trong trường hợp Mỹ tiến hành các đòn không kích, nhóm tác chiến tàu sân bay sẽ được yểm trợ bởi nhiều chiến hạm hộ tống, cùng các máy bay xuất phát từ căn cứ trên bộ, bao gồm máy bay tác chiến điện tử E/A-18G và tiêm kích tàng hình F-35 đồn trú tại Puerto Rico.