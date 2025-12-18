Anh ra “tối hậu thư” với tỷ phú Nga Abramovich

Tỷ phú Nga Roman Abramovich. Ảnh: Getty Images.

“Thời gian không còn nhiều đối với Roman Abramovich để thực hiện lời hứa mà ông đã đưa ra khi bán Chelsea, đó là chuyển 2,5 tỷ bảng Anh cho các hoạt động nhân đạo tại Ukraine”, ông Starmer nhấn mạnh.

Ông Abramovich buộc phải bán CLB Chelsea vào năm 2022, sau khi bị Anh áp đặt các biện pháp trừng phạt vì mối quan hệ thân cận với Điện Kremlin, trong bối cảnh Nga mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Ukraine. Thương vụ chỉ được chính phủ Anh chấp thuận sau khi Abramovich chứng minh rằng bản thân ông sẽ không hưởng lợi cá nhân từ khoản tiền bán câu lạc bộ.

Khi đó, vị tỷ phú Nga cam kết số tiền thu được sẽ được sử dụng “vì lợi ích của tất cả các nạn nhân trong xung đột tại Ukraine”.

Tuy nhiên, đến nay khoản tiền này vẫn bị phong tỏa trong một tài khoản ngân hàng tại Anh, do bất đồng về cách sử dụng. Phía Anh khẳng định số tiền phải được dành riêng cho các hoạt động nhân đạo tại Ukraine.

Chính phủ Anh cho biết đã cấp giấy phép kích hoạt khoản tiền nói trên. Theo thông cáo chính thức, các điều khoản của giấy phép yêu cầu toàn bộ số tiền phải được chuyển cho các mục đích nhân đạo tại Ukraine. Để việc chuyển tiền được thực hiện, ông Abramovich cần đồng ý với các điều kiện này.

Chính phủ Anh cũng khẳng định sẵn sàng xem xét mọi đề xuất khác, nếu ông Abramovich tự nguyện hiến tặng khoản tiền cho Ukraine theo cách phù hợp.

“Nếu ông ấy không hành động, chúng tôi sẵn sàng làm mọi điều cần thiết để đảm bảo số tiền đó đến được tay người dân Ukraine”, Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves tuyên bố.

Phát biểu tại Hạ viện, Thủ tướng Starmer nhấn mạnh Anh sẵn sàng đưa vụ việc ra tòa để “từng đồng tiền đều đến được với người dân Ukraine”.

Tỷ phú Roman Abramovich là chủ sở hữu CLB Chelsea trong giai đoạn từ năm 2003 đến năm 2022.