Ukraine tấn công Belgorod của Nga, gây mất điện và hệ thống sưởi

Ukraine đã tấn công các mục tiêu ở Belgorod ít nhất 6 lần bằng các cuộc tấn công phức tạp, kết hợp UAV cảm tử do trong nước phát triển với pháo tầm xa do NATO sản xuất, theo KyivPost. Hầu hết các cơ sở điện và sưởi ấm chính của tỉnh này đã bị tấn công nhiều lần.

Trạm điện ở Belgorod (Nga) bốc cháy. Ảnh: Telegram.

Thống đốc Belgorod, Vyacheslav Gladkov, trong phát biểu công khai hôm 11/2, gọi tình trạng cung cấp điện và sưởi ấm trong khu vực có khoảng 1,4 triệu người sinh sống là “vô cùng khó khăn, nghiêm trọng và kéo dài”. Trong các tuyên bố công khai vào cuối tuần, Thống đốc Gladkov gọi tình hình điện và sưởi ấm ở Belgorod là “gần như thảm khốc”.

Dự báo nhiệt độ xuống dưới mức đóng băng trong hầu hết tháng 2 đã buộc các nhà quản lý thành phố Belgorod (thủ phủ của tỉnh cùng tên) phải cắt nguồn nhiệt cung cấp cho 455 tòa nhà chung cư, 25 trường mẫu giáo, 17 trường học, 9 phòng khám đa khoa và 4 trường đại học, theo một tuyên bố chính thức.

Ngoài những người và các tòa nhà không được sưởi ấm do nhà máy sưởi ấm của thành phố bị hư hại, thêm 100.000 cư dân thành phố bị cắt nguồn nước sinh hoạt vì tình trạng thiếu điện khiến các máy bơm nước chính không thể duy trì đủ áp suất, buộc chính quyền phải xả hết nước trong các đường ống sưởi trung tâm để ngăn chặn các bộ tản nhiệt và đường ống bị đóng băng, theo một thông báo công khai ngày 8/2 từ văn phòng của Gladkov cho biết.