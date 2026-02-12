Điểm nóng xung đột ngày 12-2: Nga dồn sức chuẩn bị "tổng tấn công mùa hè"

Đó là thông tin báo Kiev Post trích dẫn dự báo từ các quan sát viên quân sự Ukraine và quốc tế.

Cụ thể, ông Roman Pohorily, đồng sáng lập nhóm phân tích DeepState có liên hệ với Bộ Quốc phòng Ukraine, nhận định Moscow đã và đang tích lũy các nguồn dự phòng chiến lược cho một cuộc tấn công lớn, dự kiến bắt đầu vào cuối mùa xuân tại các khu vực phía Đông và sau đó là phía Nam Ukraine.

Trục tấn công chính sẽ hướng về các thành phố lớn ở vùng Donetsk là Sloviansk và Kramatorsk ở phía Đông. Mục tiêu tổng thể là lôi kéo phần lớn các đơn vị lục quân của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) vào một cuộc giao tranh tổng lực.

Binh lính Ukraine sau khi kiểm soát thị trấn Ternuvate. Ảnh: Kovalenko/Telegram

Ông Roman Pohorily cho biết thêm một cuộc tấn công phụ trợ sẽ được triển khai sau đó vào đầu mùa hè tại các vùng lãnh thổ phía Nam Ukraine, hướng về các thành phố lớn như Zaporizhzhia và Orikhiv. Mục đích là khiến Ukraine phải phân tán lực lượng khỏi khu vực giao tranh chính ở phía Đông.

Theo nhà phân tích quân sự Ruslan Mykula, đồng sáng lập dự án DeepState OSINT, tổng lực lượng Nga tập trung cho nỗ lực chính của chiến dịch có thể lên tới hơn 100.000 quân.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cũng đưa ra những dự báo tương tự.

ISW cho rằng bộ chỉ huy quân sự Nga dự định triển khai các đội quân dự bị chiến lược - vốn được hình thành từ giữa năm 2025 - cho một cuộc tấn công lớn vào mùa xuân ở miền Đông Ukraine.

Theo ISW, kế hoạch tấn công này đã được xác nhận dựa trên các chuyển động quân đội và mô hình tuyển quân thực tế.

ISW và DeepState nhận định mục tiêu của Nga khó thành hiện thực do mạng lưới phương tiện không người lái (drone) phòng thủ mạnh mẽ của Ukraine và đà tuyển quân sụt giảm tại Nga.

Dựa trên năng lực thực chiến, Ukraine hoàn toàn có thể chặn đứng đối phương.

Ảnh chụp màn hình từ kênh Telegram của Lực lượng Liên hợp Ukraine. Ảnh: Kyiv Post

Tướng David Petraeus, cựu Giám đốc Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA), chia sẻ với tờ Kyiv Post rằng các cuộc tấn công của Nga hướng tới mục tiêu đầu tiên là Pokrovsk đã và đang diễn ra, nhưng Ukraine đã trụ vững trong nhiều tháng qua. Ông tin quân đội Ukraine sẽ chặn đứng đợt tấn công sắp tới của Nga.

Vào ngày 9-2, DeepState báo cáo rằng bộ binh Nga vẫn đang cố gắng tiến lên ở khu vực Pokrovsk, tận dụng thời tiết lạnh giá (làm giảm dung lượng pin và thời gian bay của drone) để phát động làn sóng xâm nhập mới vào phía Bắc TP Pokrovsk và thị trấn lân cận Myrnohrod.

Lực lượng Liên hợp Ukraine cho biết trên Telegram vào ngày 9-2 rằng hoạt động trinh sát trên không của đơn vị Spartan đã phát hiện kịp thời các chuyển động của Nga, giúp các đơn vị Ukraine tấn công và làm tan rã cuộc hành quân.

Trong khi đó, kênh Telegram "Military" ngày 9-2 cũng nhận định các đơn vị Nga không còn khả năng tấn công dồn dập như ba tháng trước, dù Ukraine vẫn đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực trầm trọng.