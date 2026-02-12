Từ 1/7/2026, nhiều lao động nữ nhận tin vui được hưởng quyền lợi đặc biệt này

Quốc hội ban hành Luật Dân số 2025, quy định về truyền thông, vận động, giáo dục về dân số; duy trì mức sinh thay thế, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; thích ứng với già hóa dân số; nâng cao chất lượng dân số; điều kiện bảo đảm thực hiện công tác dân số. Trong đó nêu rõ quyền lợi đối với lao động nữ sinh con thứ 2.

Luật này Luật Dân số 2025 chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.

Từ 1/7/2026, lao động nữ sinh con thứ 2 được nghỉ thai sản 7 tháng. Ảnh minh họa: TL

Cụ thể:

- Trường hợp sinh con thứ hai, thời gian nghỉ thai sản đối với lao động nữ là 07 tháng; lao động nam là 10 ngày làm việc khi vợ sinh con;

- Hỗ trợ tài chính khi sinh con đối với phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người;

- Hỗ trợ tài chính khi sinh con đối với phụ nữ ở tỉnh, thành phố có mức sinh dưới mức sinh thay thế;

- Hỗ trợ tài chính khi sinh con đối với phụ nữ sinh đủ 02 con trước 35 tuổi;

- Ưu tiên mua, thuê mua hoặc thuê nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở đối với người có từ 02 con đẻ trở lên;

Theo đó, từ ngày 1/7/2026 khi lao động nữ sinh con thứ 2 sẽ được:

- Nghỉ thai sản 7 tháng khi sinh con thứ 2;

- Hỗ trợ tài chính khi sinh con đối với phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người;

- Hỗ trợ tài chính khi sinh con đối với phụ nữ ở tỉnh, thành phố có mức sinh dưới mức sinh thay thế và hỗ trợ tài chính khi sinh con đối với phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi;

- Người có từ 2 con đẻ trở lên sẽ được ưu tiên mua, thuê mua hoặc thuê nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở.