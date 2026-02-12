Miền Bắc có thể mưa phùn cả Tết Nguyên đán 2026

Thời tiết Tết Nguyên đán ở miền Bắc 'quay xe', chuyển mưa phùn

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng Thuỷ văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), trong những ngày chính Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, từ ngày 27 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng (tức từ ngày 14-22/2), thời tiết trên cả nước khá thuận lợi. Đặc biệt trong những ngày đầu Xuân năm mới, thời tiết trên cả nước.

Nhưng theo bản tin dự báo mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho thấy, trong suốt thời gian từ đêm giao thừa đến ngày mùng 4 Tết, không khí lạnh lệch đông sẽ gây mưa nhỏ, mưa phùn cho khu vực miền Bắc vào đêm và sáng, đến trưa chiều trời tạnh ráo, riêng khu vực Tây Bắc ít mưa.

Khả năng miền Bắc có mưa phùn suốt Tết Nguyên đán.

Thời gian này, khu vực Đông Bắc Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, cao nhất 20-23 độ, khu vực Tây Bắc Bộ rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, cao nhất 23-26 độ.

Sau đó, vào mùng 5-6 Tết, một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh sẽ tràn xuống miền Bắc gây mưa rào và dông rải rác, nền nhiệt giảm, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất xuống còn 13-16 độ, vùng núi 9-12 độ, vùng núi cao dưới 9 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ.

Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn Hoàng Đức Cường, cho biết dự báo điều kiện thời tiết dịp Tết nhìn chung thuận lợi trên cả ba miền. Tại khu vực Bắc Bộ, đêm và sáng có thể se lạnh, xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn cục bộ, ban ngày cơ bản có nắng, thuận lợi cho các hoạt động du xuân.

Trước khi đón Tết, trong các ngày từ 25-29 tháng Chạp, miền Bắc rét về đêm và sáng, trời có sương mù vào sáng sớm, trưa chiều hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, vùng núi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc từ 26-28 độ.

Tại các tỉnh từ Thanh Hóa TP. Huế, từ đêm giao thừa đến ngày mùng 5 Tết, Thanh Hóa đến Huế có mưa, mưa rào rải rác, chỉ riêng mùng 4-5 Tết, ít mưa. Nhiệt độ thấp nhất thời gian này từ 18-22 độ, cao nhất 22-26 độ, riêng Quảng Trị - Huế từ 26-28 độ. Ngày 6 Tết, khu vực này đón không khí lạnh khiến nền nhiệt giảm 3-4 độ.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ từ mùng 1-3 Tết và ngày mùng 6 Tết dự báo có mưa, mưa rào rải rác ở khu vực Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định cũ, Phú Yên cũ. Những ngày còn lại trời nắng, ít mưa. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-25 độ, cao nhất 26-30 độ, riêng Khánh Hoà – Bình Thuận cũ từ 28-31 độ.

Theo Đài Khí tượng thuỷ văn Nam Bộ, trong những ngày tới, không khí lạnh suy yếu và di chuyển lệch ra phía Đông. Từ khoảng 13-14/2 khả năng hình thành rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-28 độ Vĩ Bắc, sau bị nén, dịch dần xuống phía Nam và đầy dần lên bởi không khí lạnh ở phía Bắc. Ngày 14-15/2 (27-28 tháng Chạp), không khí lạnh khả năng được tăng cường yếu trở lại.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, chơi Tết ở miền Bắc, người dân cần chuẩn bị áo ấm, đặc biệt khi di chuyển vào sáng sớm và ban đêm do nhiệt độ giảm và có thể xuất hiện rét đậm, rét hại ở vùng núi vào nửa sau kỳ nghỉ. Sương mù và mưa nhỏ rải rác cũng có thể ảnh hưởng tầm nhìn, vì vậy cần chú ý an toàn giao thông.

Tại miền Trung và Nam Bộ, ban ngày trời nắng, nền nhiệt cao hơn, song du khách vẫn nên theo dõi dự báo thời tiết Tết âm lịch hằng ngày để đề phòng những thời điểm có mưa rào cục bộ hoặc chuyển lạnh ngắn hạn ở một số nơi. Việc chủ động phương án di chuyển, đặt dịch vụ và chuẩn bị sức khỏe sẽ giúp hành trình du xuân thuận lợi hơn.

Không khí lạnh hoạt động yếu hơn nhưng vẫn có các đợt rét

Cơ quan khí tượng dự báo từ tháng 2 đến tháng 4/2026, không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Các chuyên gia nhấn mạnh, trong tháng 2/2026, thời kỳ vẫn thuộc chính Đông, vẫn có khả năng xuất hiện những đợt không khí lạnh mạnh, đủ làm nhiệt độ vùng núi phía Bắc giảm sâu, gây rét đậm, rét hại cục bộ. Đây là kịch bản không hiếm trong bối cảnh biến đổi khí hậu, khi thời tiết ngày càng cực đoan và khó đoán.

Cũng trong giai đoạn này, mưa nhỏ, mưa phùn tại miền Bắc được dự báo tập trung vào nửa cuối tháng 2 và trong tháng 3, tương đương trung bình nhiều năm, kéo theo tình trạng nồm ẩm, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sức khỏe.

Một nghịch lý thời tiết đang hiện rõ, khi rét chưa dứt hẳn, nắng nóng đã manh nha. Từ tháng 2 đến tháng 4/2026, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm. Riêng khu vực Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế trong tháng 2–3, đồng bằng Bắc Bộ trong tháng 4… có khả năng cao hơn 0,5–1 độ C so với cùng kỳ.

Cơ quan khí tượng thủy văn cũng lưu ý, Nam Bộ, nắng nóng có thể xuất hiện từ cuối tháng 2, đầu tháng 3, trước hết ở miền Đông rồi lan sang miền Tây. Tây Bắc Bộ cũng có nguy cơ xảy ra nắng nóng cục bộ từ tháng 3, trong khi khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, Bắc Bộ và Trung Bộ bước vào các đợt nắng nóng rõ rệt từ tháng 4. Đây chính là biểu hiện rõ nét của sự chuyển mùa nhanh và gắt đặc trưng ngày càng phổ biến trong những năm gần đây. Vì vậy, người dân không nên chủ quan trước cả rét lẫn nóng. Với rét đậm, rét hại, người dân cần bảo vệ sức khỏe người yếu thế, che chắn chuồng trại, phòng băng giá cho cây trồng vùng cao.

Với nắng nóng sớm, người dân cần chủ động phương án nước tưới, phòng cháy rừng, điều chỉnh lịch sản xuất nông nghiệp phù hợp.