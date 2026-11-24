"Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ là một ngày nghỉ"

Thưa ông, năm 2026 đánh dấu mốc đầu tiên Chính phủ phê duyệt lịch nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam vào ngày 24/11 theo đề xuất của Bộ Nội vụ. Vậy ông có thể chia sẻ về ý nghĩa đặc biệt của ngày lễ mới này đối với đất nước ta?

- Điều đặc biệt trước hết là từ năm 2026, văn hóa có một ngày dành riêng cho mình trong lịch nghỉ của quốc gia, để mọi người dân có điều kiện thực sự tham gia và thụ hưởng văn hóa. Việc nghỉ một ngày, hưởng nguyên lương vào thứ Ba, 24/11, không chỉ là sự sắp xếp về thời gian lao động; sâu xa hơn, đó là một tuyên bố chính sách: văn hóa không phải phần việc làm thêm khi kinh tế đã phát triển, mà là một nhu cầu thiết yếu, một quyền được thụ hưởng và một nền tảng của sự phát triển.

PGS-TS Bùi Hoài Sơn - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh: NVCC

Ngày 24/11 còn mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt. Đúng 80 năm trước, ngày 24/11/1946, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức, đặt một dấu mốc quan trọng cho tư tưởng “văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Từ tinh thần ấy đến Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội là một mạch tư tưởng xuyên suốt: đặt văn hóa vào vị trí xứng đáng trong chiến lược phát triển đất nước.

Điều đáng quý nhất, theo tôi, không phải là chúng ta có thêm một ngày nghỉ, mà là có thêm một cơ hội để mỗi gia đình đến bảo tàng, nhà hát, thư viện, trở về với di sản của quê hương, hoặc đơn giản là dành thời gian cho nhau bằng những ứng xử đẹp. Một ngày được dành cho văn hóa chỉ thật sự có ý nghĩa khi mở đầu cho 365 ngày sống có văn hóa.

Xin ông phân tích ba lớp ý nghĩa: nhận biết, thực hành và sáng tạo giá trị mới của ngày kỷ niệm này đối với người dân trong bối cảnh hiện đại?

- Có thể nhìn Ngày Văn hóa Việt Nam qua ba lớp ý nghĩa gắn bó chặt chẽ với nhau: nhận biết để hiểu, thực hành để gìn giữ và sáng tạo để phát triển. Đây cũng là hành trình đưa văn hóa từ điều chúng ta tự hào thành điều chúng ta sống cùng mỗi ngày.

Lớp thứ nhất là nhận biết. Người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, cần hiểu văn hóa Việt Nam không chỉ là di tích, lễ hội hay những điều thuộc về quá khứ. Văn hóa hiện diện trong tiếng Việt, bữa cơm gia đình, tinh thần hiếu học, lòng nhân ái, sự tử tế và cả cách ứng xử trên mạng. Hiểu đúng giá trị thì mới hình thành niềm tự hào có chiều sâu, thay vì chỉ là cảm xúc nhất thời.

Việt phục xuất hiện tại Bách Hoa Bộ Hành 2026 là những trang phục truyền thống đặc sắc của nhiều tầng lớp xã hội, mang đậm dấu ấn văn hoá và bản sắc Thăng Long xưa - Hà Nội nay, như: áo dài ngũ thân, áo tấc, áo giao lĩnh, áo trực lĩnh, áo bình lĩnh, áo tứ thân, khăn xếp, mũ bình đính, mũ đinh tự,... Ảnh: Khổng Chí

Lớp thứ hai là thực hành. Một di sản chỉ sống khi có người tiếp tục hát, kể, làm nghề, cử hành nghi lễ đúng mực và trao truyền kỹ năng. Vì thế, thay vì chỉ đứng xem, người dân cần được trải nghiệm: học một làn điệu dân ca, làm một sản phẩm thủ công, tham gia sinh hoạt cộng đồng, xây dựng gia đình và khu dân cư văn minh.

Lớp thứ ba là sáng tạo giá trị mới. Từ một họa tiết truyền thống có thể hình thành một thiết kế đương đại; từ một câu chuyện dân gian có thể trở thành phim, âm nhạc, trò chơi hay sản phẩm du lịch hấp dẫn. Khi ba lớp ý nghĩa ấy nối tiếp nhau, văn hóa không đứng yên trong ký ức mà trở thành sức sống của hiện tại và nguồn cảm hứng của tương lai.

Làm thế nào để Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ dừng lại ở một ngày lễ kỷ niệm mang tính biểu tượng, mà thực sự trở thành dịp khơi dậy nhận thức và khát vọng của toàn xã hội?

- Tôi nghĩ phải thay đổi cách đặt câu hỏi: không chỉ hỏi ngày 24/11 sẽ có bao nhiêu chương trình, bao nhiêu sân khấu, mà phải hỏi sau ngày ấy người dân được hưởng gì, hiểu thêm điều gì và có thêm cơ hội nào để sáng tạo. Thước đo thành công phải là mức độ tham gia thực chất, sự thay đổi trong đời sống văn hóa và những giá trị được nuôi dưỡng lâu dài.

Trước hết, cần thiết kế các hoạt động từ nhu cầu của người dân, chứ không chỉ từ kế hoạch của cơ quan tổ chức. Bảo tàng, thư viện, nhà hát, không gian sáng tạo có thể mở thêm chương trình trải nghiệm, giới thiệu hậu trường, giao lưu cùng nghệ sĩ và nghệ nhân; trường học tổ chức những giờ học di sản sống động; khu dân cư phát huy sinh hoạt văn hóa gắn với Ngày hội Đại đoàn kết. Đặc biệt, phải quan tâm người dân vùng sâu, vùng xa, công nhân, trẻ em và người khuyết tật để cơ hội thụ hưởng không bị giới hạn bởi địa lý hay điều kiện kinh tế.

Nhiều loại Việt phục thuộc các giai đoạn lịch sử và tầng lớp xã hội khác nhau xuất hiện trong đoàn diễu hành. Ảnh: Khổng Chí

Cùng với đó, cần tạo cơ chế để doanh nghiệp, nghệ sĩ, các tổ chức xã hội và chính cộng đồng tham gia đồng tổ chức. Mỗi địa phương có thể lựa chọn một việc làm cụ thể duy trì sau ngày lễ: phục hồi một không gian văn hóa, hỗ trợ một câu lạc bộ dân gian, mở một thư viện cộng đồng hoặc khởi động một dự án sáng tạo trẻ.

Ngày Văn hóa Việt Nam không nên là đích đến của một đợt vận động, mà là điểm khởi đầu của một chuyển biến trong nhận thức: phát triển văn hóa là trách nhiệm chung và cũng là niềm hạnh phúc chung.

Du lịch văn hóa: Khác biệt đến từ giá trị bảo tồn

Hiện nay, chúng ta đang chuyển dịch tư duy từ “chăm lo văn hóa” sang xem văn hóa là nguồn lực nội sinh, động lực phát triển trực tiếp. Theo ông, bước chuyển dịch này cần những thay đổi đột phá nào về mặt thể chế?

- Đây là một bước chuyển rất quan trọng. “Chăm lo văn hóa” nhấn mạnh trách nhiệm bảo vệ và cung cấp các dịch vụ văn hóa thiết yếu; còn xem văn hóa là nguồn lực nội sinh đòi hỏi chúng ta đồng thời tạo điều kiện để tài năng, di sản, tri thức, sức sáng tạo trở thành giá trị xã hội và giá trị kinh tế. Hai cách tiếp cận không loại trừ nhau, nhưng cách tiếp cận mới đặt ra yêu cầu thể chế cao hơn nhiều.

Trước hết là chuyển từ tư duy quản lý hoạt động sang kiến tạo hệ sinh thái phát triển. Nhà nước cần bảo đảm những dịch vụ văn hóa cơ bản và bảo vệ di sản, đồng thời mở đường cho các chủ thể sáng tạo bằng cơ chế minh bạch về đầu tư, thuế, mặt bằng, hợp tác công – tư, tiếp cận vốn và khai thác tài sản văn hóa. Nghị quyết số 80-NQ/TW và Nghị quyết số 28/2026/QH16 đã tạo nền tảng quan trọng cho hướng đi này. Vấn đề quyết định là tổ chức thực hiện, để chính sách đến được với nhà hát, đoàn nghệ thuật, nghệ nhân, doanh nghiệp sáng tạo và người làm nghề.

Trong số các dân tộc sinh sống dọc dãy Trường Sơn, đồng bào Cơ Tu ở Đà Nẵng vẫn bảo tồn được nhiều giá trị văn hóa truyền thống. Ngoài âm nhạc, lễ hội, họ còn duy trì một nghi thức cộng đồng đặc sắc - lễ ăn thề kết nghĩa. Ảnh: Viết Niệm

Thứ hai là tháo gỡ các điểm nghẽn về bản quyền, định giá tài sản trí tuệ, đặt hàng và đấu thầu sản phẩm sáng tạo. Không thể đòi hỏi một sản phẩm văn hóa đột phá nhưng lại áp dụng máy móc các quy trình vốn thiết kế cho hàng hóa thông thường. Cần cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với mô hình kinh doanh và công nghệ mới, đi đôi với hậu kiểm và trách nhiệm giải trình.

Thứ ba là thay đổi tiêu chí đánh giá. Văn hóa phải được nhìn nhận đồng thời ở hiệu quả giáo dục, gắn kết xã hội, bảo tồn bản sắc và đóng góp kinh tế. Đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho con người và năng lực cạnh tranh dài hạn của quốc gia, không chỉ là một khoản chi.

Làm sao để giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn di sản và khai thác kinh tế, đặc biệt là trong việc phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa bền vững?

- Tôi cho rằng cần bắt đầu từ một nguyên tắc: di sản là tài sản văn hóa được trao truyền qua các thế hệ, chứ không chỉ là một nguồn tài nguyên để bán vé. Khai thác kinh tế là cần thiết và có thể tạo nguồn lực quay lại bảo tồn, nhưng nếu làm tổn thương giá trị gốc, phá vỡ không gian văn hóa hay loại cộng đồng sở hữu di sản ra bên lề thì lợi ích trước mắt sẽ phải trả giá rất đắt về lâu dài.

Muốn hài hòa, trước hết phải xác định rõ đâu là giá trị cốt lõi bất khả xâm phạm, đâu là phần có thể diễn giải, sáng tạo và tổ chức dịch vụ. Mỗi điểm đến cần có sức chứa phù hợp, quy tắc ứng xử, cơ chế giám sát tác động môi trường và văn hóa; đồng thời công khai phần nguồn thu được tái đầu tư cho bảo tồn. Không nên đo thành công của du lịch di sản chỉ bằng số lượt khách hay doanh thu, mà còn bằng sự nguyên vẹn của di sản và chất lượng sống của cư dân sở tại.

Điều quan trọng tiếp theo là để cộng đồng thực sự trở thành đối tác và được hưởng lợi. Người dân phải có tiếng nói trong thiết kế tour, giới thiệu câu chuyện, cung cấp sản phẩm thủ công, ẩm thực, lưu trú và nhận được phần giá trị xứng đáng. Những trải nghiệm quy mô vừa, có chiều sâu, tôn trọng nghệ nhân và nhịp sống địa phương thường bền vững hơn việc thương mại hóa ồ ạt.

Một sản phẩm du lịch văn hóa tốt phải khiến du khách muốn quay lại vì đã hiểu và yêu thêm vùng đất ấy. Khi đó, bảo tồn không đối lập với phát triển, mà chính là điều tạo nên lợi thế cạnh tranh khác biệt của điểm đến.

Ông đánh giá như thế nào về xu hướng đưa các chất liệu lịch sử, truyền thuyết vào điện ảnh, âm nhạc và các sản phẩm giải trí thương mại hiện nay? Làm sao để sáng tạo mà không làm “biến dạng” di sản?

- Tôi nhìn nhận đây là một xu hướng đáng khích lệ, bởi di sản muốn đi cùng thời đại phải được kể lại bằng những ngôn ngữ mà công chúng hôm nay có thể tiếp nhận. Khi lịch sử, truyền thuyết, nghệ thuật dân gian trở thành chất liệu cho điện ảnh, âm nhạc, sân khấu hay trò chơi, những giá trị tưởng như xa xôi có cơ hội bước vào đời sống của lớp khán giả mới. Những sản phẩm như “Bắc Bling” cho thấy chất liệu truyền thống hoàn toàn có thể tạo sức hấp dẫn đại chúng nếu được xử lý bằng tâm huyết và năng lực sáng tạo.

Tuy nhiên, cần phân biệt rõ giữa hư cấu nghệ thuật và xuyên tạc lịch sử, giữa làm mới hình thức và làm sai lệch bản chất. Một nhà làm phim có thể sáng tạo nhân vật, tình tiết, góc nhìn, nhưng không nên đánh tráo sự thật lịch sử hoặc trình bày sự hư cấu như tư liệu xác thực. Với di sản sống, đặc biệt là các thực hành tín ngưỡng và văn hóa của cộng đồng, càng phải tôn trọng chủ thể di sản, ngữ cảnh và những giới hạn thiêng liêng của họ.

Tôi ủng hộ một cách tiếp cận cởi mở nhưng có trách nhiệm: tăng cường tham vấn nhà sử học, nhà nghiên cứu văn hóa và nghệ nhân ngay từ khâu phát triển ý tưởng; công khai yếu tố cải biên khi cần; tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ và dành cho cộng đồng nguồn di sản cơ hội tham gia, hưởng lợi.

Bản sắc không phải một khuôn mẫu bất động. Sáng tạo không làm di sản yếu đi nếu người sáng tạo hiểu đủ sâu điều mình đang kể. Vấn đề không phải “có được làm mới hay không”, mà là “làm mới bằng tri thức và sự tôn trọng đến đâu”.

Làn sóng số hóa, ứng dụng AI, AR và công nghệ trình chiếu như 3D mapping đang “tái sinh” di sản như thế nào? Công nghệ có phải là chìa khóa tối ưu để đưa di sản bước vào tương lai?

- Công nghệ đang mở ra những khả năng mà trước đây chúng ta khó hình dung. Một hiện vật có thể được số hóa để nghiên cứu và bảo quản; một công trình đã biến đổi theo thời gian có thể được tái hiện ở các giai đoạn lịch sử khác nhau; một câu chuyện di sản có thể được kể qua thực tế tăng cường, phim tương tác hay trình chiếu 3D mapping, giúp công chúng, nhất là người trẻ, đến gần lịch sử bằng trải nghiệm trực quan. AI còn hỗ trợ phân loại dữ liệu, phiên âm, dịch thuật, tìm kiếm tư liệu và cá nhân hóa tiếp cận tri thức văn hóa.

Chương trình trình chiếu ánh sáng 3D mapping quốc tế trước trụ sở UBND TP.HCM diễn ra từ ngày 1 - 2/7 vừa qua. Ảnh: Lê Giang

Nhưng công nghệ không phải chiếc chìa khóa vạn năng. Nếu câu chuyện nghèo nàn, dữ liệu sai lệch hoặc chỉ chăm chút hiệu ứng ánh sáng, một chương trình rất hiện đại vẫn có thể để lại rất ít hiểu biết. Nguy cơ lớn hơn là tái tạo sai hình dáng hiện vật, gán cho di sản những thông tin chưa được kiểm chứng, xâm phạm quyền của nghệ nhân hoặc khiến bản sao số bị nhầm là bản gốc.

Theo tôi, phải giữ ba nguyên tắc: dữ liệu và thuyết minh có cơ sở khoa học; công nghệ phục vụ việc tiếp cận và bảo vệ giá trị gốc; con người, nhất là cộng đồng thực hành di sản, phải có tiếng nói quyết định. Cùng với đầu tư thiết bị, cần đầu tư cho người làm nội dung, quản trị dữ liệu, bảo mật, bản quyền và khả năng duy trì hệ thống lâu dài.

Chìa khóa của tương lai di sản không phải chỉ là AI hay 3D mapping. Đó là sự kết hợp giữa tri thức, công nghệ và tình yêu văn hóa. Công nghệ làm cho di sản dễ tiếp cận hơn; con người mới là người giúp di sản tiếp tục sống.

Ngày Văn hoá Việt Nam: Di sản không sống bằng lời căn dặn

Hiện nay có một làn sóng rất thú vị khi người trẻ làm nhạc dân gian sáng tạo (như Phương Mỹ Chi, Hoà Minzy, Hoàng Thùy Linh) và các nghệ sĩ gạo cội kết hợp với người trẻ (như NSND Bạch Tuyết, nghệ sĩ Xuân Hinh). Ông có góc nhìn thế nào về sự cộng hưởng thế hệ này trong việc gìn giữ bản sắc?

- Tôi thấy đây là một trong những tín hiệu đẹp nhất của đời sống văn hóa đương đại: di sản đang được trao truyền không chỉ bằng lời căn dặn “phải giữ gìn”, mà bằng sự gặp gỡ thực sự giữa các thế hệ sáng tạo. Phương Mỹ Chi, Hoàng Thùy Linh và nhiều nghệ sĩ trẻ cho thấy âm nhạc dân gian có thể đối thoại với ngôn ngữ sản xuất âm nhạc hiện đại. Sự xuất hiện của nghệ sĩ Xuân Hinh cùng Hòa Minzy trong “Bắc Bling”, hay những cuộc đồng hành của NSND Bạch Tuyết với nghệ sĩ trẻ, đem đến cảm giác rất rõ rằng truyền thống không hề xa lạ với thế giới hôm nay.

Hình ảnh đậm chất Bắc Ninh được Hòa Minzy đưa vào MV "Bắc Bling". Ảnh: NVCC

Ở đây có một sự cộng hưởng hai chiều. Các nghệ sĩ gạo cội mang theo vốn sống, kỹ thuật, ký ức nghề nghiệp và sự hiểu biết về cái hồn của nghệ thuật truyền thống. Người trẻ mang đến phương thức kể chuyện mới, nhịp điệu mới, công nghệ mới và khả năng kết nối với công chúng trên các nền tảng số. Khi hai thế hệ tôn trọng nhau, nghệ thuật truyền thống không bị đóng khung, còn sáng tạo trẻ có một nền tảng sâu sắc để tự tin đi xa.

Tất nhiên, không phải cứ đưa một câu hát dân gian hay một bộ trang phục truyền thống vào MV là đã làm nên sản phẩm có chiều sâu văn hóa. Cần nghiên cứu nghiêm túc, học nghề, hiểu bối cảnh và tránh sử dụng di sản như một chi tiết trang trí.

Điều làm tôi lạc quan là ngày càng nhiều người trẻ đến với văn hóa dân tộc không phải vì nghĩa vụ, mà vì tìm thấy ở đó chất liệu độc đáo để nói tiếng nói của chính mình. Đó là một cách bảo tồn rất sống động.

Trong không gian số toàn cầu hóa, chúng ta cần có cơ chế gì để hỗ trợ và khuyến khích thế hệ trẻ chủ động tham gia đồng kiến tạo, thay vì chỉ tiếp nhận văn hóa một cách thụ động?

- Trước hết, chúng ta cần thực sự tin tưởng rằng người trẻ không chỉ là đối tượng được giáo dục về văn hóa, mà là những chủ thể có khả năng tạo ra các giá trị văn hóa mới. Nếu chỉ yêu cầu các em tiếp nhận những điều đã có sẵn, chúng ta sẽ bỏ lỡ một nguồn lực sáng tạo rất lớn của đất nước.

Vì thế, chính sách cần dịch chuyển từ “đưa nội dung đến người trẻ” sang “mở không gian để người trẻ cùng làm nội dung”. Có thể bắt đầu bằng các quỹ hỗ trợ ý tưởng sáng tạo, chương trình ươm tạo dự án văn hóa số, cuộc thi làm phim ngắn, trò chơi lịch sử, thiết kế từ chất liệu di sản; tạo điều kiện sử dụng hợp pháp dữ liệu số của bảo tàng, thư viện, kho tư liệu; kết nối trường học với nghệ nhân, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp và nền tảng công nghệ. Những không gian văn hóa công cộng, cơ sở vật chất và trụ sở phù hợp có thể được khai thác hiệu quả để thanh niên thử nghiệm sáng tạo.

Cùng với cơ hội là những bảo đảm thể chế: minh bạch quyền tác giả, quyền khai thác sản phẩm, cơ chế chia sẻ doanh thu, bảo vệ dữ liệu cá nhân và hỗ trợ người sáng tạo trước hành vi sao chép, chiếm dụng nội dung. Cần nâng cao năng lực số, năng lực phân biệt thông tin thật – giả và ý thức trách nhiệm khi sử dụng AI, thay vì chỉ khuyến khích chạy theo lượt xem.

Và một điều không kém phần quan trọng: hãy mời người trẻ tham gia ngay từ khâu thiết kế chương trình, chính sách, sản phẩm văn hóa dành cho họ. Khi được trao niềm tin, không gian và trách nhiệm, người trẻ sẽ không chỉ “tiêu dùng bản sắc” mà có thể đồng kiến tạo bản sắc Việt Nam trong thời đại mới.

Yêu văn hóa Việt: Khi niềm tự hào hóa thành hành động

Vai trò “phiên dịch văn hóa” và kết nối tri thức của cộng đồng kiều bào đối với việc quảng bá Ngày Văn hóa Việt Nam ra thế giới nên được phát huy như thế nào?

- Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có một lợi thế rất đặc biệt: hiểu văn hóa nguồn cội, đồng thời có trải nghiệm trực tiếp về ngôn ngữ, thị hiếu và phương thức giao tiếp của xã hội sở tại. Vì thế, kiều bào có thể trở thành những “người phiên dịch văn hóa” theo nghĩa rộng nhất, không chỉ chuyển một văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài, mà giúp bạn bè quốc tế hiểu vì sao một món ăn, một làn điệu, một lễ hội hay một tập quán lại có ý nghĩa đối với tâm hồn người Việt.

Sự kiện thu hút đông đảo người dân và du khách theo dõi dọc tuyến diễu hành. Ảnh: Khổng Chí

Theo tôi, cần xây dựng mạng lưới kết nối kiều bào với nghệ sĩ, bảo tàng, thư viện, trường đại học, doanh nghiệp sáng tạo và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, các cộng đồng có thể đồng tổ chức trình chiếu phim, tọa đàm, trải nghiệm ẩm thực, triển lãm, giao lưu nghệ thuật hoặc các chiến dịch truyền thông đa ngữ trên nền tảng số. Quan trọng là không áp một mẫu chương trình duy nhất, mà khuyến khích cách kể phù hợp từng quốc gia và từng thế hệ công chúng.

Đặc biệt, cần phát huy giới trẻ gốc Việt, các chuyên gia thiết kế, điện ảnh, công nghệ, xuất bản và nghiên cứu đang hoạt động ở nước ngoài. Họ có thể giúp Việt Nam đi từ hoạt động giới thiệu đơn lẻ sang hợp tác sản xuất, phân phối và đưa sản phẩm văn hóa vào những thị trường mới.

Ngoại giao văn hóa thành công không phải khi chúng ta chỉ nói cho thế giới biết Việt Nam có gì, mà khi tạo được sự đồng cảm để thế giới muốn tìm hiểu, trải nghiệm và gắn bó lâu dài với văn hóa Việt Nam.

Để xây dựng một “hình ảnh quốc gia hấp dẫn” thông qua văn hóa ứng xử, sự thân thiện của con người và môi trường du lịch văn minh, chúng ta đang gặp phải những thách thức lớn nào?

- Hình ảnh quốc gia không chỉ được tạo nên từ những công trình đẹp, danh lam thắng cảnh hay các chiến dịch quảng bá hoành tráng. Nhiều khi, ấn tượng sâu nhất của du khách đến từ một lời chào, một cách xếp hàng, sự minh bạch của giá cả, cách xử lý một tình huống bất ngờ và thái độ của người dân trước người lạ. Bởi vậy, sức hấp dẫn văn hóa của Việt Nam phải được xây dựng từ chất lượng ứng xử trong đời sống hằng ngày.

Thách thức thứ nhất là khoảng cách giữa những giá trị tốt đẹp chúng ta luôn khẳng định với hành vi cụ thể ở một số nơi: chèo kéo, nâng giá, thiếu vệ sinh, ứng xử thiếu chuyên nghiệp, xâm hại không gian di sản hoặc tranh cãi thiếu văn minh trên mạng. Dù không phổ biến ở mọi nơi, những hình ảnh ấy có thể lan truyền rất nhanh và làm suy giảm niềm tin mà ngành du lịch, doanh nghiệp và người dân đã mất nhiều công sức gây dựng.

Thách thức thứ hai là chất lượng quản trị điểm đến chưa đồng đều: hạ tầng công cộng, thông tin đa ngữ, khả năng tiếp cận của người khuyết tật, xử lý khiếu nại và bảo đảm an toàn cho du khách còn cần tiếp tục cải thiện. Thách thức thứ ba là không thể chỉ vận động người dân “mỉm cười thân thiện” mà thiếu một môi trường dịch vụ công bằng, nhân văn và tôn trọng người lao động.

Tôi cho rằng cần kết hợp giáo dục văn hóa ứng xử với những chuẩn mực dịch vụ cụ thể, cơ chế giám sát và xử lý nghiêm vi phạm; đồng thời biểu dương hành động đẹp, xây dựng văn hóa công vụ và văn hóa kinh doanh. Một quốc gia hấp dẫn trước hết là quốc gia khiến cả người dân và du khách cảm thấy được tôn trọng. Thương hiệu Việt Nam, suy cho cùng, được làm nên từ hàng triệu hành vi nhỏ nhưng tử tế.

Nếu dùng một thông điệp ngắn gọn gửi đến công chúng nhân Ngày Văn hóa Việt Nam năm nay, ông sẽ chọn thông điệp gì để khơi dậy niềm tự hào và lòng tự trọng văn hóa trong mỗi người?

- Thông điệp tôi muốn gửi gắm là: “Yêu văn hóa Việt Nam không chỉ bằng niềm tự hào, mà bằng cách sống đẹp, sáng tạo và trao truyền mỗi ngày”.

Tự hào về truyền thống là điều rất quý, nhưng lòng tự trọng văn hóa còn đòi hỏi chúng ta biết trân trọng sự thật, tôn trọng di sản, ứng xử tử tế, không thờ ơ trước cái xấu và có trách nhiệm với những gì mình sáng tạo, chia sẻ. Không phải ai cũng là nghệ sĩ, nhà nghiên cứu hay người làm công tác văn hóa, nhưng mỗi người đều có thể góp một phần vào diện mạo văn hóa đất nước: bằng một lời nói đẹp, một cuốn sách được đọc, một hành động giữ gìn di tích, một sản phẩm sáng tạo mang tinh thần Việt Nam.

Ngày 24/11 là dịp để chúng ta cùng nhắc nhau điều giản dị ấy: văn hóa Việt Nam không chỉ ở phía sau, trong ký ức cha ông, mà ở ngay trong cách chúng ta sống hôm nay và cách chúng ta trao lại tương lai cho con cháu.

Xin trân trọng cảm ơn ông!