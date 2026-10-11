Cựu nghị sĩ Ukraine Vadim Novinsky.

Phát biểu ngày 10/10, ông Vadim Novinsky, cựu đại biểu quốc hội kiêm đồng sở hữu tập đoàn Metinvest, quốc hội nên nắm quyền kiểm soát các cuộc đàm phán với Nga để chấm dứt chiến tranh.

"Những sự kiện gần đây (các thỏa thuận giữa Donald Trump và Vladimir Putin, sự thất bại của các cuộc đàm phán của phái đoàn Ukraine tại Miami, những tuyên bố gay gắt của giới lãnh đạo Ukraine chống lại Hoa Kỳ, v.v.) cho thấy Volodymyr Zelensky cần phải từ chức ngay lập tức và chuyển giao quyền lực cho Verkhovna Rada của Ukraine".

Theo ông Novinsky, Quốc hội Ukraine có tính hợp pháp không ai nghi ngờ, và họ phải nhận thức trách nhiệm của mình đối với nhân dân, nắm quyền và thành lập một nhóm làm việc để đàm phán với Liên bang Nga về việc chấm dứt chiến tranh và các điều khoản của một hiệp ước hòa bình "không qua trung gian, không điều kiện tiên quyết và không bị áp đặt ngoại giao từ cái gọi là 'đối tác'" - ông Novinsky viết.

Đồng thời, ông cáo buộc Zelensky từ chối chấm dứt chiến tranh vào tháng 4/2022, trong các cuộc đàm phán ở Istanbul.

"Quá trình đàm phán (mà tôi cũng tham gia tổ chức) đang tiến tới đạt được những thỏa hiệp quan trọng. Nhưng ông Zelensky đã chọn con đường chiến tranh" - cựu nghị sĩ này tuyên bố.

Ông cũng viết rằng giờ đây "bất kỳ điều khoản hòa bình nào cũng sẽ khó khăn hơn đối với Ukraine so với những điều khoản được đề xuất ở Istanbul. Nhưng có lẽ đó thậm chí không phải là vấn đề chính: trong những năm chiến tranh, Ukraine đã mất hàng triệu công dân, hàng ngàn mét vuông lãnh thổ, toàn bộ các ngành kinh tế - và tất cả những điều này đều là những tổn thất không thể bù đắp, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tương lai của người dân chúng ta. Và việc tiếp tục chiến tranh sẽ dẫn đến sự mất mát hoàn toàn chủ quyền quốc gia của Ukraine và một thảm họa cho người dân nước này".

"Có quá nhiều thứ đang bị đe dọa. Người dân đang chờ đợi công lý và sự quyết đoán. Ukraine không thể mãi là con tin của những tham vọng xấu xa và lợi ích cá nhân của một người tự cho mình là Napoleon", cựu nghị sĩ Quốc hội kết luận.

Ông Novinsky là một trong những người giàu nhất Ukraine. Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Novinsky và mở một vụ án phản quốc chống lại ông. Ông phủ nhận các cáo buộc và cho rằng chúng mang động cơ chính trị.

Một năm trước, tòa án đã bắt giữ Novinsky vắng mặt, và các nhà điều tra gọi ông là "người quản lý Giáo hội Chính thống Nga tại Ukraine", nghi ngờ ông phạm tội phản quốc và kích động thù hận tôn giáo.

Những phát biểu mới nhất của ông được đưa ra sau cuộc điện đàm hôm 9/10 giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump để thảo luận về việc giải quyết xung đột ở Ukraine và hợp tác kinh tế.

Nga khẳng định sẵn sàng cung cấp dầu và các sản phẩm dầu mỏ cho thị trường Mỹ và toàn cầu. Hai tổng thống cũng nhất trí tiếp tục liên lạc cá nhân và hợp tác giữa chính quyền tổng thống, các cơ quan tình báo và các cơ quan khác của hai nước.

Cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ đã cấp phép cung cấp nhiên liệu diesel từ Nga. Các hoạt động bán hàng, giao hàng, dỡ hàng và nhập khẩu được phép thực hiện cho đến ngày 7/4/2027.