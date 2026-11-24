Nổ lớn ở Hà Nội, ba người chết
Sau tiếng nổ lớn, quán lẩu trên phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa đổ sập, làm ba người chết, sáu người bị thương, cảnh sát đang tìm kiếm người mắc kẹt, sáng 24/11.
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Công an TP Hà Nội cho biết, đến 10h30, cảnh sát PCCC và CNCH đã cứu và đưa 11 người bị thương và 2 người tử vong ra ngoài. Con số này chưa cập nhật một người chết ở Bệnh viện Đa khoa Đống Đa lúc 10h30.
Theo Công an Hà Nội, sơ bộ xác minh nguyên nhân ban đầu nghi do nổ khí gas gây sập đổ một phần nhà một tầng phía sau nhà tập thể E4, phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa.
Nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra.
Một nạn nhân được trùm chăn kín từ đầu đến chân được đưa lên xe cứu thương rời khỏi Bệnh viện Đa khoa Đống Đa. Thông tin ban đầu, nạn nhân đi ngang qua hiện trường, bị sức ép từ vụ nổ và mảnh vỡ gây chấn thương nặng.
Vụ nổ khiến dãy nhà tập thể 3 tầng phía sau, các nhà lân cận quán cháo lòng và dãy nhà đối diện bên kia đường Nguyễn Văn Tuyết bị rung chấn, tường nứt, kính vỡ, mái tôn và mái vẩy đổ sập.
Nhà chức trách đang đánh giá thiệt hại, trước mắt người dân ở những ngôi nhà hư hỏng được di dời.
Cửa hàng nổ trước là cửa hàng sửa xe, đang được sửa chữa thành quán lẩu, ngày 26/11 khai trường.
Quán cháo lòng của quán lẩu, bên kia đường Nguyễn Văn Tuyết, rộng khoảng 7 m, vỉa hè mỗi bên 4 m.
Quán cháo lòng nằm chân tòa nhà tập thể cũ. Ảnh: Phạm Chiểu
Bà Nguyễn Thị Phương Thùy, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, cho biết đã tiếp nhận 11 trường hợp, một ca chấn thương sọ não đã được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức, hai ca khác chuyển đến Bệnh viện Đại học Y. Các nạn nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa cơ bản ổn định.
Để cứu chữa nạn nhân, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa đã báo động đỏ toàn đơn vị, huy động tất cả nhân viên y tế ở gần hiện trường.
Xe cấp cứu vận chuyển nạn nhân tới Bệnh viện Đống Đa, cách hiện trường khoảng 2 km. Ảnh: Thế Bằng
PGS.TS Hoàng Bùi Hải, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu - Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cho biết nơi này tiếp nhận 3 nạn nhân trong vụ nổ, trong đó một người 41 tuổi tử vong, được xác định tử vong ngoại viện. Còn 2 nạn nhân khác tình trạng chấn thương phần mềm, không nguy hiểm tới tính mạng. Bệnh nhân đang được theo dõi tại Trung tâm cấp cứu.
Thời điểm xảy ra vụ nổ, quán có nhiều khách, khả năng còn người mắc kẹt phía trong. Cảnh sát đang dùng máy dò, máy thủy lực để nâng các mảng bêtông, tìm người bị vùi lấp.
Cảnh sát dùng máy dò tìm kiếm người mắc kẹt. Ảnh: Phạm Chiểu
Quán cháo lòng đổ sập.
Nhà liền kề bị sập mái tôn tầng thượng, mái vẩy vỉa hè.
Cảnh sát đang tìm người, cứu nạn người mắc kẹt. Ảnh: Văn Chiểu
Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an TP Hà Nội, cho biết bước đầu ghi nhận vụ nổ làm 2 người chết, 6 người bị thương. Nạn nhân được đưa vào các bệnh viện Đống Đa, Xanh Pôn, Đại học Y Hà Nội, Việt Đức. Hiện cảnh sát tiếp tục tìm kiếm người mắc kẹt.
Cảnh sát tìm kiếm người mắc kẹt. Ảnh: Phạm Chiểu
Quán cháo lòng nằm dưới chân khu tập thể cũ ở phường Đống Đa, rộng khoảng 60 m2, cao một tầng. Sát phía sau là dãy nhà tập thể cũ cao 3 tầng. Hai bên là nhà các cửa hàng, cũng đều ốp vào chân tòa nhà. Phía đối diện bên kia đường Nguyễn Văn Tuyết cũng là dãy quán ăn đông đúc.
Phố Nguyễn Văn Tuyết là phố ẩm thực, hai bên đường hầu hết là quán ăn. Người dân cho biết tiếng nổ rất lớn, nhà cửa trong bán kính 100-150 m bị rung lắc. Những nhà liền kề bị sập mái tôn, mái vẩy, vỡ cửa kính.
Anh Lý Ngọc Chung đang ngủ trong nhà cách hiện trường khoảng 100 m thì bị tiếng nổ lớn đánh thức. Thấy nhà rung lên bần bật, anh vội chạy ra ngoài. Khi đến nơi, anh chứng kiến nhiều ngôi nhà hư hỏng, người bị thương nằm giữa đống đổ nát. Nhiều nạn nhân được người dân khiêng ra ngoài, đưa đi cấp cứu.
Hiện trường vụ nổ trên phố Nguyễn Văn Tuyết. Video: Lý Ngọc Chung
Vị trí xảy ra vụ nổ. Đồ hoạ: Gia Chính
Khoảng 8h, khu vực bếp gas từ quán lẩu chuẩn bị khai trương (thông tin ban đầu là quán cháo lòng) bất ngờ phát nổ, tạo tiếng động lớn, lửa bùng lên rồi tắt. Quán lẩu một tầng, rộng khoảng 60 m2, đổ sập, bụi bay mù mịt, mảnh vỡ văng xa hơn 10 m sang quán cháo lòng đối diện bên kia đường Nguyễn Văn Tuyết, đúng lúc quán có nhiều khách.
Nhiều người bị thương la hét. Có người ngồi ở vỉa hè đối diện với quán lẩu bị mảnh vỡ văng trúng, ôm mặt rên.
Khoảnh khắc quán cháo lòng phát nổ. Video camera nhà dân.
Hơn 10 nhà liền kề và phía đối diện, cách hiện trường khoảng 15 m, bị bung cửa cuốn, mái tôn, mái vỉa. Xe máy dựng trên vỉa hè gần hiện trường đổ rạp.
Cảnh sát cùng người dân đang tiếp cận khu vực đổ nát, đưa những người bị thương ra ngoài.
Nạn nhân được đưa ra ngoài. Ảnh: Hoài Nam
Hình ảnh từ camera an ninh đã ghi lại khoảnh khắc xảy ra vụ nổ lớn sáng 24/11 trên đường Nguyễn Văn Tuyết (Đống Đa, Hà Nội). Vụ nổ khiến nhiều người...
Nguồn: https://vnexpress.net/no-lon-o-ha-noi-hai-nguoi-chet-5148300.htmlNguồn: https://vnexpress.net/no-lon-o-ha-noi-hai-nguoi-chet-5148300.html-24/11/2026 08:44 AM (GMT+7)