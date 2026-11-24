Công an Hà Nội: Nghi do nổ khí gas

Công an TP Hà Nội cho biết, đến 10h30, cảnh sát PCCC và CNCH đã cứu và đưa 11 người bị thương và 2 người tử vong ra ngoài. Con số này chưa cập nhật một người chết ở Bệnh viện Đa khoa Đống Đa lúc 10h30.

Theo Công an Hà Nội, sơ bộ xác minh nguyên nhân ban đầu nghi do nổ khí gas gây sập đổ một phần nhà một tầng phía sau nhà tập thể E4, phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa.

Nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra.