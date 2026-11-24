Ảnh minh họa: EU Today

Theo thông tin từ Phái đoàn thường trực Ba Lan tại NATO, Hội đồng Bắc Đại Tây Dương (NAC) sẽ tổ chức cuộc họp bất thường tại Brussels vào ngày 23/11 để thảo luận về vụ việc xảy ra hôm 20/11. Ba vật thể bay của Nga đã xâm nhập lãnh thổ Ba Lan và rơi xuống các khu vực phía đông nam nước này.

Ba Lan sẽ cử Thứ trưởng Quốc phòng Paweł Zalewski tham dự, đồng thời đề xuất bổ sung lực lượng quân sự, hệ thống giám sát và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía đông NATO.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz bày tỏ tin tưởng Warsaw sẽ nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ các đồng minh. Ông cũng đã trao đổi với Tư lệnh tối cao các lực lượng đồng minh NATO tại châu Âu, Tướng Alexus Grynkewich, về những biện pháp ứng phó.

Theo Bộ Quốc phòng Ba Lan, ba vật thể bay của Nga rơi xuống gần các địa điểm Mołodycz, Rudnik nad Sanem và Nowy Lipowiec. Đánh giá ban đầu xác định có hai tên lửa và một UAV phản lực. Tuy nhiên, thông tin sau đó cho thấy chúng có thể bao gồm một tên lửa hành trình và hai UAV phản lực.

Đáng chú ý, giới chức Ba Lan xác nhận đã tìm thấy một tên lửa hành trình Kh-101 gần Nowy Lipowiec. Hiện các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục điều tra những vật thể còn lại và nguyên nhân xâm nhập không phận.

Quân đội Ba Lan đã kích hoạt hệ thống phòng không, triển khai tiêm kích F-16 phối hợp với máy bay Gripen của Thụy Điển. Các tổ hợp Patriot bảo vệ những địa điểm chiến lược cũng được kích hoạt, nhưng không đánh chặn được các vật thể bay.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte tuyên bố liên minh sẽ bảo vệ từng tấc lãnh thổ Ba Lan. NATO đồng thời xem xét khả năng điều chỉnh bố trí phòng thủ và tăng cường chiến dịch Eastern Sentry nhằm bảo vệ sườn phía đông.

Anh gửi hơn 1.000 tên lửa cho Ukraine

Trong khi NATO tìm cách củng cố phòng thủ, Anh đang chuẩn bị gói viện trợ quân sự mùa đông trị giá gần 300 triệu euro cho Ukraine, bao gồm hơn 1.000 tên lửa phòng không và các hệ thống radar.

London và Kiev cũng thảo luận về bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng, tìm kiếm nguồn cung tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo và hợp tác sản xuất vũ khí.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc, trong tuần qua, Nga đã sử dụng khoảng 2.700 UAV, gần 1.500 bom hàng không và 165 tên lửa để tấn công 20 khu vực của Ukraine. Một cuộc tập kích vào khu vực Kiev phá hủy một phần tòa nhà dân cư 5 tầng, khiến ít nhất 14 người có thể mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Cuộc họp tại Brussels ngày 23/11 được kỳ vọng sẽ làm rõ những bước đi tiếp theo của NATO trước nguy cơ các vụ xâm phạm không phận tiếp diễn. Câu hỏi đặt ra là liệu liên minh có quyết định tăng cường đáng kể lực lượng phòng không và giám sát tại sườn phía đông, trong khi phương Tây tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ quân sự cho Ukraine?