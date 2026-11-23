Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Ukraine Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh minh họa: Getty Images.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, vòng đàm phán tiếp theo sẽ sớm được tổ chức, mặc dù các bên vẫn chưa thống nhất được ngày cụ thể.

“Cuộc gặp sẽ diễn ra trong tương lai gần, nhưng hiện vẫn chưa có sự chắc chắn về thời điểm”, ông Peskov nói.

Ngày 12/11, sau cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, cho biết châu Âu cũng sẽ tham gia vòng đàm phán tiếp theo.

Một ngày sau, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) nhất trí về phương án đại diện của châu Âu, bao gồm EU và 5 quốc gia: Đức, Pháp, Anh, Italy và Ba Lan.

Tuy nhiên, sau đó Điện Kremlin từ chối xác nhận phương án này.

Ngày 16/11, trợ lý của Tổng thống Putin, ông Yuri Ushakov, tuyên bố sự tham gia của châu Âu chưa được thống nhất với Moscow. Theo ông, có thể cần tiến hành thêm một hoặc một số vòng đàm phán ba bên trước khi vấn đề này được quyết định.

Ngày 19/11, tại cuộc họp báo sau cuộc gặp ba bên ở Thâm Quyến (Trung Quốc), Tổng thống Putin tuyên bố ông không phản đối việc châu Âu tham gia đàm phán, nhưng đưa ra một điều kiện: Đại diện châu Âu trước tiên phải tới Moscow để thảo luận các đề xuất của họ với phía Nga.

Cũng trong ngày 19/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông sẽ thảo luận riêng với hai đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner về thời điểm cũng như chương trình nghị sự của vòng đàm phán tiếp theo.

Ngày 20/11, Financial Times dẫn lời 4 nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết chính quyền Tổng thống Trump đã thông báo với các quan chức châu Âu và Ukraine rằng Washington muốn Kiev đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga vào đầu tháng 1/2027, trước khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát hoàn toàn Quốc hội Mỹ.