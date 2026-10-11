Truyền thông Ukraine: Cú "đâm sau lưng" của ông Trump khiến Kiev choáng váng

Trong bài bình luận đăng trên Kyiv Post ngày 10/10, chuyên gia Timothy Ash cho rằng quyết định của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho phép Nga xuất khẩu dầu diesel là một bước nhượng bộ nghiêm trọng đối với Moscow, đồng thời làm suy yếu sức ép kinh tế mà phương Tây đang áp đặt lên Nga liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine. Động thái này không chỉ gây tổn hại cho Ukraine mà còn làm rạn nứt quan hệ xuyên Đại Tây Dương giữa Mỹ và châu Âu.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh Kyiv Post

Động thái này diễn ra trong tuần Nga tiến hành các cuộc tấn công dữ dội nhằm vào Ukraine.

Ông Ash nhận định việc khôi phục quan hệ kinh tế với Nga và đạt thỏa thuận với Tổng thống Vladimir Putin có thể đã nằm trong tính toán của ông Trump từ nhiều năm qua.

Sức ép giá nhiên liệu và những tính toán của Washington

Theo ông Ash, Tổng thống Trump đang chịu sức ép phải kéo giảm giá nhiên liệu tại Mỹ trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Việc cho phép Nga bán dầu diesel được xem là một động thái nhằm bổ sung nguồn cung cho thị trường, trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao.

Tuy nhiên, chuyên gia này đặt câu hỏi liệu Nga có đủ khả năng đáp ứng khối lượng xuất khẩu dự kiến hay không. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa của Ukraine nhằm vào những nhà máy lọc dầu Nga, cùng tình trạng thiếu hụt nhiên liệu trong nước, đang gây sức ép lên năng lực cung ứng của Moscow.

Theo ông Ash, Nga thậm chí đã chuyển từ vị thế nước xuất khẩu dầu diesel sang nhập khẩu mặt hàng này trong những tháng gần đây.

Quyết định của Washington vì thế không chỉ gây tranh cãi về chính sách trừng phạt mà còn đặt ra câu hỏi về hiệu quả thực tế đối với nguồn cung và giá nhiên liệu.

Ukraine phản ứng gay gắt, nguy cơ leo thang tấn công

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phản ứng mạnh mẽ trước quyết định của Mỹ. Trong một cuộc phỏng vấn với Axios ngày 9/10, ông cho rằng việc nới lỏng trừng phạt đối với dầu diesel Nga là động thái “không công bằng và không trung thực”, đồng thời cảnh báo quyết định này có thể mang lại lợi ích cho Tổng thống Putin.

Ông Ash dự đoán Ukraine có thể tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa nhằm vào nhà máy lọc dầu và cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga. Đây là nhận định của chuyên gia, chưa đồng nghĩa với việc Ukraine đã chính thức công bố quyết định leo thang các cuộc tấn công để đáp trả thỏa thuận.

Quan hệ Mỹ - châu Âu đứng trước phép thử mới

Theo ông Ash, động thái của Tổng thống Trump không chỉ giáng đòn vào Ukraine mà còn làm gia tăng rạn nứt trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Ông cho rằng lợi ích và các giá trị mà Mỹ theo đuổi dưới thời ông Trump đang ngày càng khác biệt với châu Âu.

Diễn biến này xảy ra đúng thời điểm phái đoàn Ukraine gặp các đặc phái viên Mỹ Jared Kushner và Steve Witkoff tại Miami để thảo luận về khả năng khởi động một tiến trình hòa bình mới.

Tuy nhiên, chuyên gia Ash hoài nghi triển vọng của các cuộc đàm phán sau khi Washington công bố thỏa thuận dầu diesel với Moscow. Theo ông, việc nới lỏng trừng phạt Nga trong lúc các cuộc thương lượng đang diễn ra có thể làm suy giảm niềm tin của Kyiv vào vai trò trung gian của Mỹ.

Trong khi đó, các thông tin được Axios đăng tải cho thấy quyết định của Washington đã khiến Ukraine và nhiều chính phủ châu Âu bất ngờ, làm gia tăng căng thẳng giữa Mỹ với các đồng minh phương Tây.