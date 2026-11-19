Trong một tuyên bố hôm thứ Năm (19/11), Bộ Giao thông vận tải Nga cho biết cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trong đêm không gây thương vong. Các chuyên gia đang đánh giá mức độ thiệt hại đối với cây cầu. Bộ này đồng thời thông báo hoạt động đường sắt qua cầu đã tạm thời bị đình chỉ.

"Do một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào ban đêm, dịch vụ tàu hỏa trên đoạn đường sắt của cầu Crimea đã tạm thời bị đình chỉ... Không có thương vong nào do vụ việc. Các chuyên gia đang đánh giá thiệt hại", Bộ Giao thông vận tải cho biết trong một tuyên bố trên Telegram.

Cầu Crimea nối lãnh thổ Nga với bán đảo Crimea. Ảnh: Getty Images

Tuy nhiên, ông Sergei Aksyonov, thống đốc Crimea cho biết các chuyến tàu dự kiến hoạt động trở lại vào khoảng 16 giờ cùng ngày (giờ địa phương).

Cầu Crimea dài 19 km, bắc qua eo biển Kerch, được khánh thành năm 2018. Đây là công trình mang ý nghĩa biểu tượng, thể hiện sự kiểm soát của Nga đối với bán đảo Crimea.

Cây cầu từng đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển hàng hóa và tiếp tế cho lực lượng Nga tại Ukraine. Tuy nhiên, Moscow hiện chủ yếu sử dụng hành lang đường bộ đi qua các vùng lãnh thổ ở phía đông và nam Ukraine do Nga kiểm soát.

Đáng chú ý, trước cuộc tấn công mới nhất, Ukraine đã hai lần nhắm mục tiêu vào cây cầu trong tuần này. Hôm thứ Ba, máy bay không người lái và tên lửa Ukraine được cho là đã phá hủy một phần kết cấu đường bộ ở giữa cầu.

Cuộc tấn công đầu tiên diễn ra hôm thứ Hai, gây thiệt hại nhỏ hơn nhưng được cho là giúp lực lượng Ukraine thăm dò khả năng phản ứng của hệ thống phòng không Nga.