Ukraine ồ ạt tập kích 4 sở chỉ huy UAV Nga, đánh trúng cả căn cứ Rubikon khét tiếng

Theo thông báo của Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng Vũ trang Ukraine, các đơn vị quân đội nước này đã đồng loạt tấn công 4 sở chỉ huy UAV của đối phương trong một chiến dịch.

Nguồn ảnh: Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine

Các mục tiêu nằm tại những khu vực do Nga kiểm soát thuộc các tỉnh Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk và một địa điểm bên trong lãnh thổ Nga.

Đánh trúng cơ sở UAV của đơn vị Rubikon tại Berdiansk

Mục tiêu được Ukraine đánh giá có giá trị nhất nằm tại thành phố Berdiansk. Tại đây, lực lượng Ukraine đã tập kích một địa điểm triển khai tạm thời và sở chỉ huy UAV thuộc một đơn vị của trung tâm Rubikon.

Đây là một trong những đơn vị tác chiến bằng máy bay không người lái có năng lực chiến đấu đáng kể nhất của Nga. Theo phía Ukraine, lực lượng này còn bị cáo buộc thường xuyên sử dụng UAV để tấn công dân thường tại các khu dân cư gần tiền tuyến.

Hiện mức độ thiệt hại của phía Nga vẫn đang được đánh giá. Tuy nhiên, theo nhận định của Ukraine, việc vô hiệu hóa mỗi sở chỉ huy sẽ làm giảm số lượng UAV Nga có thể triển khai nhằm vào các vị trí quân sự và tuyến đường của Ukraine.

Ba sở chỉ huy UAV khác cũng bị tập kích

Ngoài cơ sở tại Berdiansk, quân đội Ukraine còn tấn công các sở chỉ huy UAV của Nga tại những địa điểm sau:

Gần Oleshky, tỉnh Kherson: Một cơ sở được sử dụng để điều khiển UAV của quân đội Nga.

Gần Bilytske, tỉnh Donetsk: Sở chỉ huy UAV phục vụ hoạt động tác chiến của lực lượng Nga bị tập kích.

Gần Aleksandrovskoye, tỉnh Bryansk (Nga): Một sở chỉ huy máy bay không người lái khác cũng trở thành mục tiêu tấn công.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố các chiến dịch nhằm vào những mục tiêu quân sự quan trọng của đối phương sẽ tiếp tục được triển khai cho đến khi Nga chấm dứt hoàn toàn hành động quân sự tại Ukraine. Nga chưa bình luận về những tuyên bố từ phía Ukraine.

Trước đó, theo Defense Express, quân đội Ukraine cũng đã tiến hành một loạt cuộc tập kích nhằm vào các mục tiêu quân sự Nga tại tỉnh Bryansk, đánh trúng hai bệ phóng tên lửa Iskander và một hệ thống phòng không Pantsir-S1.