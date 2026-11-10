NÓNG: Phát hiện hơn 5000 hộp thực phẩm chức năng được làm từ bột mì

Ngày 10/11, thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan CSĐT vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm"; đồng thời khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với: Nguyễn Văn Biển, Nguyễn Minh Hiếu, Lãnh Thị Thu Hương để điều tra theo quy định.

Trước đó, vào ngày 27/7/2026, Đội 3, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Hải Phòng) phối hợp Công an phường Nhị Chiểu kiểm tra cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng do Nguyễn Minh Hiếu (SN 1998, trú tại TDP Tử Lạc, phường Nhị Chiểu, TP Hải Phòng) điều hành.

Thời điểm kiểm tra, cơ sở đang hoạt động sản xuất thực phẩm chức năng gồm: viên giảm béo tan mỡ, viên uống tăng cân gia truyền Đông Nam Y, viên bổ huyết điều kinh.

Tâng vật vụ án. Ảnh: Cơ quan Công an.

Quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện, thu giữ trên 5.000 hộp thành phẩm các loại, số lượng lớn vỏ nang, lọ, hộp, tem nhãn chưa sử dụng và nguyên liệu. Sau đó, toàn bộ tang vật được niêm phong và đưa đi giám định theo quy định.

Theo tài liệu điều tra, từ khoảng đầu năm 2026, các đối tượng đã bàn bạc tổ chức sản xuất, thuê địa điểm, tuyển nhân công và thuê Lãnh Thị Thu Hương làm quản lý. Quy trình sản xuất được các đối tượng chia thành các công đoạn gồm: Đóng bột vào viên nang; đóng lọ, đóng hộp, dán tem nhãn; đóng gói đơn hàng và giao cho đơn vị vận chuyển. Nguyên liệu đóng vào viên nang hoàn toàn là bột mì.

Sau đó, các đối tượng in nhãn ghi các công dụng khác nhau như: giảm cân, tăng cân, hỗ trợ dạ dày, bổ huyết điều kinh, rồi bán ra với giá từ 150.000 đến 240.000 đồng/hộp.

Điểm đáng lưu ý là các loại sản phẩm, với các công dụng khác nhau nhưng đều được làm từ cùng một loại nguyên liệu và điều phân biệt các sản phẩm chỉ là tem nhãn.

Cơ quan điều tra đã trưng cầu Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) giám định. Kết luận giám định xác định cả 5 mẫu sản phẩm đều không có thành phần chính như công bố trên nhãn. Kết quả này phù hợp với lời khai của các bị can, lời khai của những người làm thuê và tang vật thu giữ.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra để làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội, các cá nhân liên quan và những nội dung khác của vụ án. Ngoài ra, cơ quan điều tra tiếp tục thu thập tài liệu để làm rõ số lượng hàng đã tiêu thụ và số tiền các bị can thu lợi.

Công an TP Hải Phòng khuyến cáo: Thực phẩm chức năng không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Người dân chỉ mua sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng tại nhà thuốc hoặc cửa hàng uy tín; tra cứu thông tin công bố sản phẩm trên Cổng thông tin của Cục An toàn thực phẩm trước khi mua.