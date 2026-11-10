Ngoại trừ Moscow: Ông Zelensky sẵn sàng gặp ông Putin ở bất cứ đâu, thậm chí Nam Cực, quyết không từ bỏ Donbass

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh Swedenherald

Các cuộc đàm phán chính thức giữa Ukraine và Nga, với Mỹ đóng vai trò trung gian, diễn ra trong hai ngày thứ Ba và thứ Tư.

Trước khi bước vào vòng thương lượng chính với Nga, phái đoàn Ukraine và Mỹ hôm thứ Ba đã có các cuộc gặp riêng với đại diện Italy, Đức, Anh, Pháp, Liên minh châu Âu (EU) và NATO.

Trưởng đoàn đàm phán Ukraine, ông Rustem Umyrov, người đứng đầu cơ quan tình báo nước này, cho biết mục tiêu của các cuộc gặp là phối hợp lập trường trước khi tiến hành đàm phán chính thức với Moscow.

Trong tuyên bố chung, các bên tham gia nhấn mạnh mọi thỏa thuận trong tương lai phải tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và quyền tự quyết độc lập, đồng thời phải đưa ra những bảo đảm an ninh đáng tin cậy cho Ukraine.

Cuộc đàm phán ba bên sau đó bắt đầu lúc 9h30 theo giờ Thụy Điển.

Ông Zelensky kiên quyết không nhượng bộ Donbass

Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner, con rể Tổng thống Donald Trump, cùng ông Steve Witkoff đại diện Washington tại cuộc đàm phán, cho biết các bên kỳ vọng thảo luận cả vấn đề thiết lập quan hệ an ninh phù hợp giữa Ukraine, Nga và châu Âu.

Ông Kushner nói mục tiêu không chỉ là chấm dứt cuộc chiến hiện tại mà còn xây dựng một khuôn khổ mới nhằm bảo đảm hòa bình trong nhiều thập kỷ, thậm chí nhiều thế kỷ.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn đài truyền hình DR của Đan Mạch, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định Kiev muốn giành lại những vùng lãnh thổ hiện do Nga kiểm soát.

"Không, tôi sẽ không từ bỏ Donbass", ông Zelensky tuyên bố, đề cập đến hai tỉnh Donetsk và Lugansk ở miền Đông Ukraine, phần lớn hiện nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Nga.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ coi việc Kiev nhượng các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng cho Moscow là một lời mời gọi tiếp tục tiến quân.

"Tôi biết ông ấy sẽ lập tức tiến vào và chiếm đóng chúng tôi", ông Zelensky nói với DR.

Ukraine muốn châu Âu đóng vai trò lớn hơn

Trước thềm đàm phán tại Abu Dhabi, Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phỏng vấn đài CBS News rằng ông tin một thỏa thuận hòa bình giữa Ukraine và Nga sẽ đạt được.

Tuy nhiên, ông Trump cho rằng Ukraine sau thỏa thuận sẽ có "một hình dạng hơi khác", hàm ý những thay đổi về lãnh thổ có thể là một phần của kết quả thương lượng.

Trong cuộc phỏng vấn với DR, ông Zelensky cũng nhấn mạnh châu Âu cần tham gia sâu hơn vào tiến trình đàm phán.

"Hoàn toàn không thể tưởng tượng được rằng có thể chấm dứt cuộc chiến này và thảo luận về các bảo đảm an ninh từ Mỹ và châu Âu mà không có sự tham gia của chính châu Âu", ông Zelensky nói.

Ông Zelensky cáo buộc Nga tìm cách chia cắt Ukraine dọc sông Dnipro

Trong bài phát biểu trên truyền hình tối 10/11, Tổng thống Zelensky cáo buộc lực lượng Nga đang tìm cách chia cắt Ukraine dọc theo sông Dnipro bằng các cuộc tấn công nhằm vào cầu và hệ thống điện.

Ông cho rằng các đợt tập kích của Nga còn nhằm mục đích khiến cuộc sống của người dân tại các thành phố và làng mạc Ukraine trở nên khó khăn nhất có thể.

Tờ Financial Times đưa tin ông Zelensky cũng đã thông báo với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen rằng Nga đang tìm cách phá hủy các cây cầu bắc qua sông Dnipro nhằm chia cắt Ukraine.

Một quan chức Ukraine nói với tờ báo rằng những thông tin Kiev nắm được cho thấy Moscow có kế hoạch làm gián đoạn hoạt động vận tải, cản trở việc chuyển thiết bị và đạn dược qua sông Dnipro, đồng thời hạn chế dòng điện truyền từ miền Tây sang miền Đông đất nước.

Quan chức này cảnh báo, nếu kịch bản trên xảy ra vào mùa đông, hàng triệu người Ukraine có thể phải đối mặt với tình trạng mất điện và hệ thống sưởi.

Trong tháng 10, lực lượng Nga đã gia tăng các cuộc tập kích nhằm vào những cây cầu bắc qua sông Dnipro tại thủ đô Kiev. Các cuộc tấn công buộc một số cây cầu phải đóng cửa, gây ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài hàng giờ.