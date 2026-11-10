Truyền thông phương Tây: Mỹ cân nhắc việc vẽ lại biên giới khu vực của Ukraine để làm hài lòng ông Putin

Hai nhà đàm phán Mỹ Jared Kuschner và Steve Witkoff cùng với Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: The Economist.

Tờ The Economist dẫn thông tin từ những người tham gia đàm phán cho biết, phía Mỹ đã đề xuất một số nhượng bộ gây tranh cãi để thuyết phục Tổng thống Nga Vladimir Putin đồng ý với một thỏa thuận. Một trong những ý tưởng đó là vẽ lại ranh giới hành chính của các vùng thuộc Ukraine.

Điều này liên quan đến các vùng Lugansk và Donetsk, mà Nga đang tìm cách kiểm soát toàn bộ. Nếu biên giới của chúng được thay đổi, Nga có thể tuyên bố kiểm soát hoàn toàn các vùng này. Đồng thời, Ukraine sẽ không phải nhượng lại các thành phố vẫn nằm dưới sự kiểm soát của mình.

Những nhượng bộ nào khác đang được đề nghị cho Nga?

Một nhượng bộ khác là cho phép Nga quay trở lại thị trường năng lượng châu Âu. Điều này trái với luật mới của Liên minh châu Âu. Ukraine và các đối tác châu Âu phản đối điều này.

Một quan chức Ukraine tuyên bố rằng Ukraine sẽ không bao giờ đồng ý với điều này chừng nào chiến tranh vẫn còn tiếp diễn.

Cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ bắt đầu vào ngày 10/11 và diễn ra trong 2 ngày tại Abu Dhabi. Đây là cuộc đàm phán đầu tiên kể từ tháng Hai.

Những người quen thuộc với các cuộc đàm phán cho biết Nga đang thể hiện sự linh hoạt bất thường, đặc biệt là về lệnh ngừng bắn dọc theo các chiến tuyến hiện tại. Sự thay đổi này diễn ra sau khi các nhà đàm phán của Mỹ đề xuất mở rộng cuộc thảo luận sang lĩnh vực an ninh châu Âu.

Các nhà phê bình tin rằng điều này đã cho phép Nga đưa ra những yêu cầu mới không thể đáp ứng. Theo quan điểm của họ, Nga sẽ tiếp tục cuộc chiến trong khi chỉ thực hiện các cuộc đàm phán một cách hình thức. Các quan chức Mỹ khẳng định rằng những đề xuất này được các đối tác châu Âu và NATO ủng hộ.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với CBS hôm 8/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng biên giới của Ukraine có thể thay đổi như một phần của thỏa thuận hòa bình:"Tôi nghĩ điều đó sẽ xảy ra, và Ukraine sẽ có một diện mạo hơi khác" - ông nói và cho rằng cuộc xung đột sẽ sớm kết thúc.

Hôm 21/10, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố đồng ý với một thỏa thuận sẽ đóng băng "mọi thứ như hiện tại" và để lại 75% hoặc hơn lãnh thổ của đất nước cho Ukraine. Đáp lại, Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh rằng thỏa thuận này liên quan đến các vùng đất lịch sử của Nga.

Ông Putin cũng nhiều lần khẳng định rằng Moscow chỉ ủng hộ một giải pháp lâu dài mà không có bất kỳ lệnh ngừng bắn tạm thời nào. Điều này chỉ có thể đạt được sau khi giải quyết tận gốc các nguyên nhân gây ra xung đột: sự đàn áp đối với người dân nói tiếng Nga ở Ukraine và các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia do việc mở rộng NATO gây ra.

Đàm phán đã bắt đầu

Phái đoàn Ukraine bắt đầu công việc tại Abu Dhabi bằng cuộc gặp với các đại diện của Mỹ và các đối tác châu Âu.

Theo Rustem Umerov, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine, các đại diện từ châu Âu gồm Vương quốc Anh, Pháp, Đức, Ý, NATO và Ủy ban châu Âu. Họ đến Abu Dhabi nhưng không tham gia đàm phán chính vì Nga không đồng ý.

Các phái viên của ông Trump đang gây sức ép lên Nga để đảm bảo châu Âu tham gia vòng đàm phán tiếp theo. Washington muốn cuộc họp ở Abu Dhabi là cuộc họp cuối cùng không có sự tham gia của châu Âu.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho rằng không nên đánh giá quá cao sự hiện diện của các đại diện châu Âu tại Abu Dhabi.

Một nguồn tin trong nhóm đàm phán nói với hãng tin Nga RIA Novosti rằng cuộc đàm phán sẽ tập trung vào các khía cạnh quan trọng của việc hình thành một hệ thống an ninh lục địa mới. Nguồn tin này cho biết thêm rằng việc giải quyết vấn đề Ukraine sẽ chỉ là một điểm trong cuộc thảo luận rộng hơn.