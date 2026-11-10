Anh trai cố vấn tổng thống Zelensky tử trận khi chiến đấu cho phía Nga chống lại Ukraine

Báo Strana của Ukraine hôm 9/10 cho biết, thông tin về cái chết của ông Vladimir Podolyak được dự án Killed in Ukraine (Tử trận tại Ukraine) công bố, trích dẫn một nguồn tin rò rỉ từ cơ quan thống kê nhà nước Nga Rosstat.

Các tài liệu được công bố cho thấy Đại tá Vladimir Mikhailovich Podolyak, sinh ngày 4/2/1965 tại vùng Ivanovo, qua đời ngày 19/5/2024 tại Kyrylivka, vùng Zaporizhzhia, hưởng thọ 59 tuổi. Nguyên nhân tử vong được ghi là "thương tích trong các hoạt động quân sự không xác định".

Truyền thông cũng đưa tin rằng anh trai của ông Podolyak đã nhận được huy chương khi tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt và từng phục vụ trong Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Tổng tham mưu Liên bang Nga.

Trước đây, trước khi người anh trai qua đời, cố vấn Mikhail Podolyak đã xác nhận rằng ông có một người anh trai sống ở Nga, nhưng khẳng định họ không liên lạc với nhau. Ông cũng phủ nhận việc anh trai mình từng làm việc cho Ủy ban An ninh Nhà nước Liên Xô trước đây (KGB) và Cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB), nhưng không nói rõ liệu anh ta có làm việc cho cơ quan tình báo quân sự Nga (GRU) hay không.

Vladimir Podolyak hơn Mikhail Podolyak 7 tuổi.

Mikhail Podolyak đã lên tiếng về những người thân của ông ở Nga. Ông nói rằng ông không chịu trách nhiệm gì về họ và rằng ông và anh trai mình đã bất đồng quan điểm, cũng như không liên hệ với nhau.