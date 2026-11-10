Tổng thống Mỹ hé lộ về cái giá cho thoả thuận hoà bình Nga-Ukraine

Trả lời phỏng vấn chương trình 60 Minutes của đài CBS, ông Donald Trump nói rằng, lãnh thổ Ukraine có thể thay đổi theo một thỏa thuận trong tương lai với Nga.

“Tôi nghĩ chúng tôi sẽ đạt được thỏa thuận, và điều đó chắc chắn sẽ xảy ra. Khi ấy, diện mạo của Ukraine có thể sẽ thay đổi đôi chút”, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu và cho hay, các cuộc đàm phán giữa Kiev và Moskva, với vai trò trung gian của Mỹ, dự kiến diễn ra tại Abu Dhabi trong 2 ngày 10-11/11.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chương trình của CBS News được phát sóng ngày 9/11. Ảnh: 60 Minutes

Ông Trump bày tỏ tin tưởng rằng các bên đang tiến gần hơn tới một thỏa thuận hòa bình, mặc dù Kiev và Moskva vẫn tồn tại những bất đồng sâu sắc về vấn đề nhượng bộ lãnh thổ cũng như các cơ chế bảo đảm an ninh sau khi đạt được lệnh ngừng bắn.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ lại không giải thích cụ thể ý nghĩa của phát biểu cho rằng địa giới lãnh thổ Ukraine có thể thay đổi, cũng như không nêu rõ những điều chỉnh lãnh thổ mà ông đề cập.

Khi được hỏi về trở ngại lớn nhất để chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine, ông Trump cho rằng đó là "sự thù địch giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và Tổng thống Nga Vladimir Putin".

"Đó là sự thù địch giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nếu lúc đó tôi là Tổng thống, cuộc chiến đã không bao giờ xảy ra," Tổng thống Mỹ Donald Trump nói.