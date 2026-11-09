Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh AP

"Tôi nghĩ điều đó sẽ xảy ra, và Ukraine sẽ có một diện mạo hơi khác," ông nói trong một cuộc phỏng vấn với CBS. Theo Tổng thống Mỹ, cuộc xung đột sẽ sớm kết thúc.

Dự kiến ​​sẽ diễn ra cuộc tham vấn ba bên với sự tham gia của các phái đoàn từ Moscow, Kiev và Washington tại Abu Dhabi vào ngày 10-11/11. Cuộc tham vấn sẽ tập trung vào các đảm bảo an ninh cho cả hai bên. Các cuộc thảo luận sẽ được tiến hành kín.

Ngày 21/10, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố đồng ý với một thỏa thuận sẽ đóng băng "mọi thứ như hiện tại" và để lại 75% hoặc hơn lãnh thổ của đất nước cho Ukraine. Đáp lại, Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh rằng thỏa thuận này liên quan đến các vùng đất lịch sử của Nga.

Người đứng đầu nhà nước cũng nhiều lần khẳng định rằng Moscow chỉ ủng hộ một giải pháp lâu dài mà không có bất kỳ lệnh ngừng bắn tạm thời nào. Điều này chỉ có thể đạt được sau khi giải quyết tận gốc các nguyên nhân gây ra xung đột: sự đàn áp đối với người dân nói tiếng Nga ở Ukraine và các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia do việc mở rộng NATO gây ra.