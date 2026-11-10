'Thể hiện' trước chốt CSGT, nam thanh niên nhận 6 lỗi vi phạm

Theo thông tin từ Cục CSGT, trong quá trình làm nhiệm vụ, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 2 (Công an tỉnh Phú Thọ) phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô liên tục qua lại tại vị trí tổ công tác đang tuần tra, kiểm soát. Người này có hành vi khiêu khích lực lượng chức năng.

Tiến hành dừng phương tiện kiểm tra, tổ công tác xác định người điều khiển là Đ.V.L (sinh năm 2007, trú tại thôn Chủng Mận, xã Văn Miếu, tỉnh Phú Thọ). Phương tiện là xe mô tô Honda Vario màu trắng, mang biển kiểm soát 60H5-163.XX.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định Đ.V.L có 6 hành vi vi phạm gồm: Điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái; không đội mũ bảo hiểm; điều khiển phương tiện khi trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/L khí thở; không có giấy phép lái xe; không có chứng nhận đăng ký xe và không có chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực.

Với các hành vi trên, tổng mức tiền phạt được xác định là 15.750.000 đồng. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện theo quy định.

Đáng chú ý, hành vi điều khiển phương tiện khi trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/L khí thở là vi phạm ở mức cao nhất trong ba mức vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển xe mô tô. Đây cũng là hành vi tiềm ẩn nguy cơ trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, bởi rượu, bia làm suy giảm khả năng quan sát, phán đoán, phản xạ và xử lý tình huống.

Việc không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu bên trái càng làm gia tăng nguy cơ mất an toàn khi tham gia giao thông. Trong khi đó, việc không có giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe và bảo hiểm bắt buộc cho thấy người điều khiển phương tiện còn thiếu những điều kiện, giấy tờ cần thiết theo quy định.

Đặc biệt, việc cố tình điều khiển xe qua lại nhiều lần, có hành vi khiêu khích lực lượng đang làm nhiệm vụ không phải là cách thể hiện bản thân mà là biểu hiện coi thường kỷ cương, pháp luật. Những hành vi như vậy không chỉ khiến người vi phạm phải đối mặt với các chế tài xử lý mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất trật tự, an toàn giao thông tại khu vực kiểm soát.

Không đội mũ bảo hiểm, vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất, nam thanh niên còn mắc 4 lỗi khác và bị phạt tổng cộng 15,75 triệu đồng.

Từ vụ việc trên, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện; luôn đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, chấp hành quy định về giấy phép lái xe, đăng ký xe và bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc.

Đối với phụ huynh, cần tăng cường quản lý, giáo dục con em về ý thức chấp hành pháp luật giao thông; không giao xe cho người chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe hoặc chưa đáp ứng các điều kiện điều khiển phương tiện theo quy định.

Một phút bốc đồng, một hành vi cố tình vi phạm có thể phải trả giá bằng khoản tiền phạt lớn, nhưng hậu quả nghiêm trọng hơn có thể là tai nạn, thương tích, thậm chí mất mạng. Không có màn “thể hiện” nào đáng để đánh đổi sự an toàn của bản thân và những người tham gia giao thông khác.