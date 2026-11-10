Du khách Hàn Quốc đổ xô tới biên giới để xem vũ khí Triều Tiên

Tờ Korea Times ngày 8/11 đưa tin, đã có tổng cộng 13.243 du khách Hàn Quốc đến thăm công viên Công viên Sinh thái Hòa bình Aegibong ở thành phố Gimpo, tỉnh Gyeonggi, trong vòng 10 ngày qua.

"Số lượng người tới thăm công viên trong khoảng thời gian từ ngày 26/10 đến 4/11 đã tăng 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng khách đến vào các ngày trong tuần tăng mạnh, với số người tham quan mỗi ngày lên tới 1.000 - 1.200 lượt, cao hơn 35% so với năm trước. Tuy nhiên, lượng khách vào cuối tuần hiện đã giảm gần 10%, xuống còn 4.200 lượt do các hạn chế ra vào. Hiện công viên đang giới hạn số người có mặt cùng lúc ở mức 500 vì lý do an toàn", giới chức thành phố Gimpo cho biết.

Pháo tự hành được Triều Tiên triển khai sát biên giới Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Lượng khách tham quan tại công viên Aegibong bắt đầu tăng đột biến sau khi truyền thông Hàn Quốc đăng tải hình ảnh về một khẩu pháo tự hành của Triều Tiên được bố trí dọc theo biên giới, chỉ cách đài quan sát của công viên khoảng 1,5km. Khẩu pháo nằm đủ gần để có thể quan sát bằng ống nhòm và kính thiên văn từ đài quan sát. Tuy nhiên, binh sĩ Triều Tiên gần đây đã phủ lưới ngụy trang lên vũ khí này, khiến việc nhận diện trở nên khó khăn.

Tình trạng khách tham quan gia tăng đột biến đã khiến người dân địa phương không hài lòng, bởi họ cho rằng du khách đang coi một nỗi lo an ninh thường trực thành một cuộc dã ngoại.

"Triều Tiên đang chĩa pháo về phía chúng tôi và ngày nào chúng tôi cũng sống trong nỗi lo sợ rằng pháo kích có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đối với chúng tôi, đây là vấn đề sống còn, nhưng thật đau lòng khi thấy người ngoài coi đó chỉ là một cảnh tượng để tham quan", một người dân Gimpo chia sẻ.

Cư dân trên cũng bày tỏ lo ngại trước những lời đe dọa của Triều Tiên liên quan đến hoạt động phát loa tuyên truyền hướng về phía Hàn Quốc, nhấn mạnh rằng chỉ những người từng trải qua tình trạng căng thẳng như vậy mới có thể hiểu được nỗi bất an mà nó gây ra.