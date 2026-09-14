Ukraine nguy cấp trước mùa đông nguy hiểm chưa từng thấy giữa bão lửa dồn dập

Ukraine đang ráo riết chuẩn bị bước vào một mùa đông khắc nghiệt chưa từng có. Ảnh Newswires

Phát biểu về tình hình kinh tế, Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Oleksandr Kravchenko cho biết các cuộc oanh kích đã gây tổn thất gần 10 tỷ USD đối với cơ sở hạ tầng và tài sản cố định chỉ tính từ đầu năm đến nay. Song song đó, tình trạng phong tỏa các cảng biển chiến lược đã khoét sâu thêm vết thương kinh tế, làm sụt giảm GDP ước tính 1,5 điểm phần trăm.

Huyết mạch xuất khẩu bị bóp nghẹt, ngân sách thâm hụt nặng nề

Ông Kravchenko đưa ra cảnh báo nghiêm trọng khi có tới khoảng 40 tỷ USD giá trị kim ngạch xuất khẩu của Ukraine đang đứng trước bờ vực đổ vỡ. Nguyên nhân trực tiếp là do lệnh phong tỏa hiệu quả tại các cảng Biển Đen - nơi đóng vai trò vận chuyển những mặt hàng chủ lực như nông sản, sắt và thép ra thị trường quốc tế.

Trong khi nguồn thu ngoại thương bị bóp nghẹt, áp lực chi tiêu nội bộ lại phình to chóng mặt. Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Quốc hội Roksolana Pidlasa tiết lộ thâm hụt thu ngân sách nội địa đã chạm mốc 1,35 tỷ USD chỉ trong 8 tháng đầu năm. Đáng chú ý, chi phí duy trì chiến sự hằng ngày đã leo thang chóng mặt lên mức 190 triệu USD.

Bài toán cắt giảm chi tiêu và kỳ vọng vào phương Tây

Bức tranh tài chính của Kiev càng thêm phần u ám khi báo cáo cho thấy Ukraina đã ngốn tới khoảng 42 tỷ USD chỉ riêng cho quốc phòng trong cùng kỳ.

Trong khi đó, tổng nguồn thu nội địa cộng với các khoản vay trong nước chỉ vỏn vẹn ở mức 39 tỷ USD. Sự chênh lệch lớn này xuất phát từ việc quy mô quân đội liên tục được mở rộng, đi kèm nhu cầu khổng lồ về đạn dược và chi phí an sinh xã hội không ngừng tăng cao.

Đứng trước tình thế tiến thoái lưỡng nan, chính quyền Kiev hiện đang cân nhắc các biện pháp cắt giảm mạnh mẽ các khoản chi tiêu phi quân sự. Đồng thời, Ukraine đang ráo riết đàm phán với các đối tác phương Tây để khẩn trương huy động thêm các gói cứu trợ tài chính mới nhằm lấp đầy khoảng trống ngân sách, bảo đảm duy trì các hoạt động công ích thiết yếu để vượt qua mùa đông băng giá sắp tới.