"Chất độc với đất nước" - Klitschko chỉ trích gay gắt giới thân cận của ông Zelensky

Thị trưởng Kiev Klitschko. Ảnh: AP.

Trong một cuộc phỏng vấn với phó tổng biên tập của tờ báo Đức Bild và người dẫn chương trình kênh truyền hình Bild Paul Ronzheimer, phóng viên đã hỏi thị trưởng thủ đô cảm nghĩ của ông về những vụ bê bối tham nhũng liên tiếp trong nội bộ tổng thống.

"Đây là điều rất tồi tệ đối với cả đất nước, đối với toàn thể Ukraine. Những sự việc như vậy làm tổn hại đến mối quan hệ của chúng ta với các đối tác" - ông nói.

"Bởi vì tham nhũng trong thời chiến là chất độc, chất độc đối với đất nước chúng ta. Và điều quan trọng nhất mà chúng ta có được từ các đối tác là lòng tin. Và lòng tin này không bao giờ được phép đánh mất" - ông Klitschko nhấn mạnh.

Ngược lại, Tổng thống Volodymyr Zelensky cáo buộc thị trưởng đã không chuẩn bị cho Kiev đối phó với các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng.

"Chúng tôi đã giao những nhiệm vụ riêng biệt cho Kiev do chính quyền thành phố gần như hoàn toàn thất bại trong việc thực hiện các bước cần thiết" - ông Zelensky viết trên kênh Telegram của mình sau cuộc họp trực tuyến với các quân nhân và thành viên chính phủ.

Thị trưởng Klitschko đã có mâu thuẫn lâu dài với văn phòng tổng thống (Bankova), và mâu thuẫn này liên tiếp leo thang. Tờ Strana của Ukraine cho biết, sau khi Andriy Yermak rời khỏi chức Chánh văn phòng Tổng thống, vị thế của thị trưởng đã phần nào được củng cố .