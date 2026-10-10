Nhịp sống Hà Nội thập niên 1990 qua ống kính nhiếp ảnh gia Anh

Phía trước Ngân hàng Nhà nước Việt Nam qua ống kính của Andy Soloman. Tác phẩm thuộc triển lãm Hà Nội: Dấu ấn thời gian, được giới thiệu ở khách sạn Metropole từ ngày 9/10 đến 9/12. Sự kiện gồm 16 bức ảnh, ghi lại cảnh đường phố, nhịp sống tại thủ đô năm 1992.

Hình ảnh chợ Đồng Xuân cách đây 34 năm. Tác giả nhận định khu vực quanh chợ luôn nhộn nhịp, những người bán hàng thân thiện chào đón ông. Thời điểm này, xe đạp vẫn là phương tiện giao thông chủ yếu, chưa có nhiều khách du lịch.

Nhiếp ảnh gia chụp người đàn ông tập thể dục buổi sáng ở công viên Lê Nin. Có mặt tại đây, tác giả ấn tượng không khí rộn rã. Theo ông, mỗi người đều có một hoạt động riêng để rèn luyện sức khỏe như đánh cầu lông, đi bộ.

Học sinh trường Tiểu học Nguyễn Du tập trung buổi sáng.

Andy Soloman đến thành phố để du lịch lần đầu vào ngày 21/10/1992. Trước đó, ông là nhiếp ảnh gia, nhà báo, nhà quản lý âm nhạc ở London. Theo nhiếp ảnh gia, lần đầu đặt chân đến Hà Nội, ông đã bị nơi này cuốn hút.

''Người dân còn nghèo nhưng tràn đầy tinh thần lạc quan. Tôi ngưỡng mộ sự kiên cường, tháo vát của những người mình đã gặp. Đi đến đâu, tôi cũng cảm nhận được sự chào đón nồng nhiệt'', ông nói.

Những nữ công nhân nhà máy may Chiến Thắng tươi cười trước ống kính của Andy Soloman. Nhiếp ảnh gia cho biết dù thiết bị đã xuống cấp, mức lương của công nhân không cao, nơi đây vẫn mang lại bầu không khí vui vẻ.

Tác giả chụp người giao bia hơi bằng xích lô ở phố Tăng Bạt Hổ.

Theo ông Andy, bia hơi đem lại cái nhìn độc đáo về văn hóa Hà Nội. Ông nhận thấy những cốc bia có thể đưa mọi người đến gần nhau, cùng tạo dựng tình bạn và chia sẻ các câu chuyện trong bầu không khí vui vẻ.

Khán giả xem xiếc vào một sáng chủ nhật tại Rạp Xiếc Trung ương.

Trong lời giới thiệu, tác giả nói: ''Việt Nam đã giữ một vị trí đặc biệt trong hành trình nhiếp ảnh của tôi trong nhiều năm qua. Những hình ảnh trong bộ sưu tập này bắt nguồn từ những cuộc gặp gỡ, những khoảnh khắc đã ở lại trong ký ức của tôi''.

Ông Andy ghi lại cảnh một nhóm người đàn ông cùng sửa xe.

Nhiếp ảnh gia cho biết vinh dự khi những tác phẩm của mình được trưng bày ở một khách sạn có tuổi đời 125 năm. Sau hơn ba thập niên, ông nhận thấy Hà Nội cũng như Việt Nam đã thay đổi mạnh mẽ. Tuy nhiên, một điều vẫn vẹn nguyên là nét duyên dáng, sự chân thành và tấm lòng nồng hậu của con người.

Một góc trưng bày ảnh của Andy Soloman. Bên cạnh triển lãm, ông tổ chức buổi giao lưu vào sáng 10/10, chia sẻ câu chuyện từ các chuyến đi của ông tại Việt Nam, giai đoạn 1992-1993.

Nhiếp ảnh gia tại không gian sự kiện.

Andy Soloman, 64 tuổi, từng đi qua nhiều vùng miền của Việt Nam nhưng Hà Nội là nơi để lại dấu ấn đậm nét. Ông sống ở Hà Nội bảy năm (1992-1999), làm việc cho nhiều tờ báo, tạp chí và hãng thông tấn, gồm Reuters. Tác giả kết hôn một phụ nữ Việt và có hai con trai. Hiện ông làm việc giữa hai quốc gia Anh và Việt Nam, tập trung vào nhiếp ảnh du lịch và nhiếp ảnh nghệ thuật.

Những năm gần đây, Andy Soloman thực hiện nhiều triển lãm gồm các bức ảnh về cảnh sắc, chân dung con người Việt Nam như: Hà Nội - một thời để nhớ (kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô), Tiếp nối: Việt Nam (tìm gặp các nhân vật ông từng chụp hơn 30 năm trước).