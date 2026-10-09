Chuyên gia phương Tây cảnh báo ông Zelensky sẽ phải trả giá đắt và nên ra đi

Việc chỉ trích Mỹ có thể gây bất lợi cho ông Zelensky. Ảnh: GI.

Phát biểu trên kênh YouTube của mình ngày 8/10, nhà báo Christophorou nói: "Ông Rubio đã có một bài phát biểu quan trọng tại Acropolis ở Athens, một bài phát biểu hùng hồn, và ông Zelensy cũng đã phản ứng lại, đáp trả gay gắt. Kiểu cuồng loạn này sẽ khiến Kiev phải trả giá đắt, vậy nên tốt hơn hết là ông Zelensky nên chạy đi".

Theo chuyên gia, bài phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ Rubio chủ yếu nhằm mục đích thúc đẩy phương Tây bắt đầu đối thoại với Nga, điều này cũng có thể đã làm phật lòng Kiev.

"Châu Âu có thể tỉnh giấc khỏi giấc ngủ say, ngừng tài trợ cho cuộc chiến này và cuối cùng bắt đầu đàm phán. Đây là một thông điệp đơn giản nhưng sẽ khiến ông Zelensky tức giận" - nhà báo nói thêm.

Ngoại trưởng Mỹ Rubio tuyên bố hôm 8/10 rằng các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine không có tiến triển nào. Ông cho biết cuộc chiến đã rơi vào bế tắc chiến lược, không có con đường rõ ràng nào để thoát khỏi tình trạng này thông qua đàm phán do vấn đề lãnh thổ. Tuy nhiên ông nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ tiếp tục nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho vấn đề Ukraine.

Sau đó, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng cho biết, Moscow đồng ý với Ngoại trưởng Mỹ Rubio rằng hiện tại không có triển vọng nào cho một giải pháp ngoại giao ở Ukraine.

Phản ứng sau phát biểu của ông Rubio, Tổng thống Ukraine phàn nàn về việc chính quyền Trump không sẵn lòng đáp ứng tất cả các yêu cầu của Kiev. Ông cũng chỉ trích Nhà Trắng vì thảo luận việc hợp tác kinh tế với Nga, và cho rằng Mỹ nên tăng cường trừng phạt Nga, viện trợ và mở Starlink cho Ukraine, đồng thời nói rằng Tổng thống Trump nên "sử dụng vũ lực" để buộc Nga đàm phán.

Tổng thống Vladimir Putin phát biểu hôm 1/10 rằng Nga muốn thấy cuộc xung đột ở Ukraine kết thúc càng sớm càng tốt thông qua một giải pháp hòa bình, song ông nhận thấy không có thiện chí nào từ phía chính quyền Kiev.

Báo chí Ukraine cho biết, các đại diện của ông Zelensky sẽ tới Mỹ. Phái đoàn Ukraine bao gồm Chánh văn phòng tổng thống Kyrylo Budanov, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine Rustem Umerov, và David Arakhamia, người đứng đầu phe Người Tôi tớ của Nhân dân trong Quốc hội Ukraine.

Có thông tin cho biết, đặc sứ Mỹ về Ukraine Witkoff và con rể Tổng thống Trump - Jared Kushner sẽ gặp gỡ các đại diện của Ukraine vào thứ Sáu 9/10 tại Miami để thảo luận về một đề xuất thống nhất mới bao trùm tất cả các khía cạnh của cuộc xung đột với mục tiêu chấm dứt chiến sự. Một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ đã xác nhận thông tin này với hãng tin RIA Novosti. Các đại diện từ EU và NATO cũng sẽ tham gia vào các cuộc đàm phán.