Ngoại trưởng Mỹ thông báo tin tồi tệ cho Ukraine khiến ông Zelensky nổi giận

Binh sĩ Ukraine. Ảnh: Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine.

Bế tắc chiến lược

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Kathimerini của Hy Lạp ngày 8/10, ông Rubio cho biết: "Hiện tại chúng ta đang ở trong một thế bế tắc chiến lược đầy rủi ro. Thế bế tắc chiến lược chỉ có thể được giải quyết theo hai cách: hoặc thông qua đàm phán hoặc thông qua leo thang xung đột từ một hoặc cả hai phía, dẫn đến hậu quả vượt ra ngoài phạm vi xung đột ban đầu. Hiện tại không có triển vọng nào về một giải pháp đàm phán".

Ông nhắc lại yêu cầu của Nga về việc kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass và việc Ukraine từ chối nhượng bộ lãnh thổ.

"Chúng tôi sẵn sàng đóng bất kỳ vai trò nào có thể để đạt được điều này. Chúng tôi đã từng cố gắng trong quá khứ, nhưng cho đến nay mục tiêu này vẫn còn khó đạt được, vì Nga đang đặt điều kiện kiểm soát hoàn toàn Donetsk, điều mà Ukraine bác bỏ là không thể chấp nhận được" - ông Rubio nói. "Chúng tôi vẫn sẵn sàng đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc đạt được giải pháp ngoại giao, đồng thời theo dõi với mối quan ngại sâu sắc khả năng leo thang xung đột" - ông Rubio nói.

Về khả năng leo thang xung đột, ông nhắc lại các cuộc tấn công mới vào tàu thuyền ở Biển Đen, cũng như kế hoạch của Nga nhằm "phá hủy những gì còn lại" của ngành năng lượng Ukraine vào mùa đông tới để "buộc nước này đầu hàng".

Ông Rubio lưu ý rằng sự leo thang chiến tranh có thể "phát triển thành một cuộc xung đột rộng lớn hơn".

Trong khi đó Nga cũng cho rằng hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy sẽ có một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu ngày 8/10: "Hiện tại chưa có dấu hiệu nào cho thấy điều đó sẽ xảy ra".

Ông Peskov khẳng định Nga tin chắc rằng một giải pháp cho vấn đề Ukraine phải là một giải pháp toàn diện, các biện pháp rời rạc sẽ không đủ.

Theo ông việc đóng băng cuộc xung đột ở Ukraine là vô ích: "Hãy nói thế này: việc tạm dừng hoặc đóng băng cũng sẽ không giúp ích gì cả".

Các phát biểu của Nga và Mỹ đưa ra trong bối cảnh không lâu trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ hy vọng cuộc chiến sẽ kết thúc trước mùa đông này.

Ông Zelensky chỉ trích Mỹ

Phản ứng trước phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ, ông Zelensky đã lên tiếng chỉ trích Nhà Trắng về các cuộc đàm phán hợp tác kinh tế với Nga và việc không sẵn lòng đáp ứng tất cả các yêu cầu của Ukraine.

Phát biểu với các nhà báo ngày 8/10, ông Zelensky nói: "Các vị hiểu chứ, các vị không thể vừa đàm phán với người Nga về một số dự án kinh tế cho tương lai, vừa nói rằng chúng ta đang ở trong một ngõ cụt ngoại giao nào đó. Chúng ta không ở trong ngõ cụt ngoại giao".

Ông nói thêm rằng việc thoát khỏi thế bế tắc không khó: "Hãy đóng cửa toàn bộ nền kinh tế của họ (Nga). Bịt miệng Nga lại. Đừng cung cấp hàng hóa cho họ. Chỉ cần áp đặt lệnh trừng phạt đối với vũ khí của họ. Hãy mở Starlink cho chúng tôi, cho Ukraine".

Ông Zelensky tin rằng nếu Ukraine được viện trợ, Nga sẽ "mất tất cả" trong vòng hai hoặc ba tháng và đồng ý đàm phán.

Ông cũng tuyên bố rằng ông Trump "có thể và nên" sử dụng vũ lực để buộc ông Putin đàm phán.

"Có một cách đàm phán khác sẽ giúp thúc đẩy Putin đàm phán. Ông ấy không muốn điều đó. Người châu Âu không thể ép buộc ông ấy, nhưng họ có thể giúp chúng tôi, và điều đó sẽ thúc đẩy ông ấy đàm phán. Nhưng người Mỹ có thể làm nhiều hơn. Tôi nghĩ Tổng thống Trump có thể làm nhiều hơn, và với tư cách là đồng minh của chúng tôi, ông ấy nên làm nhiều hơn" - tổng thống Ukraine nói.