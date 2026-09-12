Tổng thống Nga cảnh báo 'lằn ranh đỏ' nếu NATO đưa quân tới Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Sputnik)

Phát biểu trước các phóng viên bên lề Hội nghị thượng đỉnh BRICS ở New Delhi (Ấn Độ) hôm 11/9, Tổng thống Putin chỉ ra việc NATO mở rộng sang phía Đông và những nỗ lực của phương Tây nhằm đưa Ukraine vào khối quân sự do Mỹ dẫn đầu - điều mà Nga từ lâu đã coi là một trong những nguyên nhân cốt lõi dẫn đến xung đột.

Ông lập luận rằng các chính phủ phương Tây hiện đang dọa dẫm người dân bằng một mối đe dọa tưởng tượng từ Nga, trong khi chính họ lại đẩy châu Âu đến gần hơn với một cuộc đối đầu trực diện.

"Chúng tôi không đe dọa và cũng không có ý định đe dọa các nước châu Âu. Tại sao chúng tôi lại làm vậy chứ?”, ông Putin nói.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga cảnh báo rằng các kế hoạch do một số thành viên châu Âu thuộc NATO đề xuất về việc triển khai lực lượng tới Ukraine có thể vượt qua ranh giới đó.

"Hiện họ đang bàn thảo về việc cân nhắc đưa quân vào lãnh thổ Ukraine. Điều này đồng nghĩa với chiến tranh với Nga”, ông Putin nói.

Mátxcơva đã nhiều lần cảnh báo sẽ không chấp nhận việc quân đội các nước NATO đồn trú tại Ukraine dưới danh nghĩa đảm bảo an ninh hay thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình. Các quan chức Nga cho rằng Kiev cùng các bên ủng hộ tại châu Âu đang tìm cách tạm dừng giao tranh thay vì hướng tới một giải pháp lâu dài, nhằm tạo điều kiện cho lực lượng Ukraine tái vũ trang và tập hợp lại lực lượng trước khi xung đột tái diễn.

Cũng theo Tổng thống Putin, cử tri châu Âu đang ngày càng nhận thức rõ về những hệ quả mà các chính sách như vậy có thể dẫn đến.

"Tôi hiểu rằng người dân các nước châu Âu đều nắm bắt được tình hình hiện tại”, ông nói, đồng thời cho rằng điều này đang được phản ánh qua các xu hướng chính trị trên khắp châu lục, chẳng hạn như chiến thắng lịch sử của Đảng “Sự lựa chọn vì nước Đức” (AfD) trong cuộc bầu cử tại bang Sachsen-Anhalt.

Ông Putin từ chối bình luận trực tiếp về tình hình chính trị nội bộ nước Đức, nhưng nhận định rằng kết quả bầu cử này dường như bắt nguồn từ sự bất đồng ngày càng tăng đối với định hướng của giới lãnh đạo châu Âu.