Nhà Trắng lao đao "chữa cháy" tuyên bố cứ để Iran xóa sổ Los Angeles, San Diego của ông Trump

Phát biểu tại cuộc vận động ở Grand Island, bang Nebraska hôm 5/10, ông Trump đang đề cập đến cuộc chiến với Iran và những tác động đối với giá nhiên liệu thì chuyển sang kịch bản Iran có thể tấn công lãnh thổ Mỹ.

“Đó là một cái giá rất nhỏ phải trả để giữ cho thế giới an toàn, giữ cho đất nước chúng ta an toàn. Họ có thể xóa sổ một thành phố – cứ để họ xóa sổ Los Angeles, cứ để họ xóa sổ San Diego. Đây là một cái giá rất nhỏ phải trả", ông Trump nói.

Tổng thống Donald Trump. Ảnh Threat

Phát biểu của ông Trump nhanh chóng gây tranh luận tại California. Thống đốc bang Gavin Newsom chỉ trích lời nói của Tổng thống, cho rằng đây là một tuyên bố nguy hiểm.

Thị trưởng Los Angeles Karen Bass cũng lên tiếng phản đối. Bà cho rằng nhiệm vụ của tổng thống là bảo vệ đất nước và người dân Mỹ, đồng thời cảnh báo những phát biểu về khả năng thành phố bị tấn công có thể gây lo ngại đối với người dân Los Angeles.

Tại San Diego, các chính trị gia thuộc cả hai đảng cũng phản ứng trước phát biểu của ông Trump.

Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Sara Jacobs, đại diện khu vực San Diego, cho rằng người dân địa phương, trong đó có quân nhân đang tại ngũ, cựu quân nhân và gia đình họ, không nên bị xem là “thiệt hại ngoài dự kiến” trong bất kỳ cuộc xung đột nào.

Trong khi đó, Jim Desmond, một ứng viên Quốc hội thuộc đảng Cộng hòa tại San Diego và là cựu quân nhân Hải quân Mỹ, cũng phản đối cách diễn đạt này. Ông cho rằng quân nhân phục vụ để bảo vệ người dân Mỹ chứ không phải coi các thành phố của Mỹ là một “cái giá có thể chấp nhận được” của chiến tranh.

Trước những phản ứng trên, Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung cho rằng những người chỉ trích đã diễn giải sai ý của Tổng thống.

Ông Cheung nói, ông Trump đang đề cập đến nguy cơ các thành phố của Mỹ có thể bị đe dọa nếu Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và không bị ngăn chặn.

“Ông ấy rõ ràng đang nói rằng các thành phố của Mỹ sẽ bị đe dọa nếu một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân mà không bị ngăn chặn”, Cheung nói.

Theo quan chức Nhà Trắng, nước Mỹ hiện an toàn hơn nhờ các chính sách của chính quyền Trump. Ông cũng khẳng định Iran hiện không còn năng lực hạt nhân, hải quân, không quân và nguồn lực tài chính như trước.

Phát biểu của Tổng thống và cách giải thích từ Nhà Trắng diễn ra trong bối cảnh Washington tiếp tục nhấn mạnh nguy cơ Iran phát triển năng lực quân sự có thể đe dọa Mỹ và các đồng minh. Trong khi đó, những tuyên bố của ông Trump về khả năng các thành phố Mỹ bị tấn công đang tiếp tục gây tranh luận trong giới chính trị và dư luận tại California.