Triều cường dâng cao lúc rạng sáng, hàng loạt ô tô ở TP.HCM chìm trong biển nước

Rạng sáng 10/10, nhiều tuyến đường tại phường Bình Hòa, TP.HCM bất ngờ chìm trong nước do triều cường dâng cao. Đáng chú ý, thời điểm nước lên trùng với lúc phần lớn người dân còn đang ngủ, khiến nhiều ô tô đậu qua đêm bên đường rơi vào tình cảnh ngập sâu.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại khu dân cư Tân Vũ Minh và những tuyến đường lân cận, khoảng 4h15, nước bắt đầu dâng lên mặt đường. Chỉ 15 phút sau nước đã tràn ngang đường và tiếp tục lên nhanh.

Đến 5h30, nhiều đoạn đường đã biến thành biển nước đục ngầu. Hàng loạt ô tô đậu dọc hai bên đường bị ngập gần hết bánh, có xe nước dâng sát phần thân dưới. Những chiếc xe nằm bất động giữa dòng nước, chỉ còn phần thân trên nổi rõ dưới ánh đèn đường.

Phần lớn xe bị ngập tại khu vực này là ô tô của cư dân Tân Vũ Minh và chung cư Marina Tower được đậu qua đêm trên các tuyến đường xung quanh.

Nước ngập gần lút bánh những chiếc xe gầm cao.

“Không mưa nên không ai nghĩ ngập, có kịp trở tay đâu, xe ngập hết. Riêng xe của tôi thì lúc 5h30 đã ngập gần lút bánh, đành phải chờ trời sáng gọi cứu hộ đến xử lý”, anh V., cư dân khu dân cư Tân Vũ Minh cho hay.

Hầu hết các tuyến đường quanh khu vực Bình Hoà (phần Vĩnh Phú, Bình Dương cũ) đều ngập nặng. Nước dâng vào thời điểm rạng sáng khiến việc phát hiện và di chuyển phương tiện gặp nhiều khó khăn.

Đến 6h nước vẫn chưa có dấu hiệu rút. Có khoảng 30 chiếc ô tô bị nước tràn vào khoang nội thất, có nguy cơ ảnh hưởng đến hệ thống điện và các bộ phận kỹ thuật của xe.

Những người đi làm sớm vất vả lội qua đoạn đường ngập như sông.

Đến gần 7h, nước vẫn phủ kín nhiều đoạn đường quanh khu dân cư Tân Vũ Minh.

Dãy ô tô đậu ven đường, xe máy cùng các phương tiện khác nằm giữa vùng ngập, tạo nên cảnh tượng đáng lo ngại.

Với những xe đã bị nước tràn vào khoang nội thất, chủ phương tiện cần tránh khởi động động cơ, kiểm tra tình trạng xe và liên hệ đơn vị cứu hộ, sửa chữa chuyên nghiệp để hạn chế hư hỏng nghiêm trọng.