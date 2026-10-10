Không khí lạnh tăng cường, cảnh báo các tỉnh thành có mưa to và thời tiết miền Bắc 10 ngày tới

Không khí lạnh tăng cường, cảnh báo 5 tỉnh thành có mưa to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 10/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu, khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, tập trung ở Hà Nội, Ninh Bình, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh và Hưng Yên, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và giông vài nơi, nhiệt độ giảm nhẹ, trời mát.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 10/10, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Nhiệt độ giảm 2-3 độ so với hôm qua, chỉ còn mức cao nhất khoảng 29 độ.

Cơ quan khí tượng cũng dự báo tin mưa lớn ở khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, đêm qua và sáng sớm nay (10/10), khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 09/10 đến 03 giờ ngày 10/10 có nơi trên 150 mm như các trạm: Đồn Biên phòng 571 (Hà Tĩnh) 152.2mm, Hóa Thanh (Quảng Trị) 414.0mm, … Từ sáng sớm đến hết ngày 10/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm, khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Ngày 10/10, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-20mm, cục bộ có nơi trên 50mm; ngày và đêm 10/10, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Thời tiết khu vực Hà Nội 10 ngày tới

Theo báo Lao động, khu vực Hà Nội: Đêm 09 và ngày 10/10: khu vực đồng bằng, trung du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đêm 10 và ngày 11/10: có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Từ 11-19/10 đêm có mưa vài nơi, ngày nắng.