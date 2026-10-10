Ngư dân thoát chết sau 8 giờ trôi dạt trên biển

Khoảng 19h30 ngày 9/10, anh Cường trôi dạt vào bờ biển xã Đông Trạch, cách cửa Gianh hơn 10 km về phía nam. Chính quyền và người dân hỗ trợ quần áo, sau đó đưa anh về nhà bằng ôtô. Sức khỏe anh hiện ổn định.

Ông Cường về nhà an toàn, sau 8 giờ rơi xuống biển. Ảnh: Hoài Nam

Trước đó, gần 12h cùng ngày, tàu cá QB-93230-TS do anh Cường, trú phường Bắc Gianh, làm chủ kiêm thuyền trưởng, cùng ba ngư dân đi vào cửa Gianh. Khi tàu cách bờ khoảng 3,5 hải lý (6,5 km) thì bị chìm.

Tàu cá QB-98190-TS do ông Nguyễn Ngọc Hương làm chủ tiếp cận, cứu được ba thuyền viên. Riêng anh Cường mất tích.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh thông báo, kêu gọi các phương tiện hoạt động gần khu vực xảy ra vụ việc phối hợp tìm kiếm; đồng thời huy động các tàu đang neo đậu gần bờ xuất phát tìm người mất tích. Chính quyền và người dân các xã ven biển lân cận cũng được thông báo để hỗ trợ tìm kiếm.

Tàu cá gặp nạn dài 12,5 m, hành nghề lồng bẫy ghẹ. Ngày 8/10, tàu ra khơi khai thác hải sản.