Tổng thống Ukraine Zelensky tung cảnh báo trả thù ớn lạnh tới Nga

Ông Zelensky tuyên bố trả đũa

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh minh họa: Truyền thông Ukraine

Theo UATV English, trong tuyên bố tối 8/10, ông Zelensky lên án các cuộc tấn công của Nga nhằm vào hai địa điểm tại Ukraine, khẳng định Kiev sẽ không bỏ qua những cuộc tấn công này.

Nhà lãnh đạo Ukraine mô tả vụ tên lửa Nga đánh trúng một tòa nhà tại Pryluky, thuộc tỉnh Chernihiv, hôm 7/10 là một thảm kịch khủng khiếp. Theo ông, vụ tấn công khiến 22 người thiệt mạng và 54 người bị thương.

Ông Zelensky cũng lên án cuộc tấn công của Nga nhằm vào Kramatorsk, thuộc tỉnh Donetsk, nơi hàng chục người được cho là đã thiệt mạng.

"Những người đứng sau các cuộc tấn công sẽ sớm phải nhận sự đáp trả. Tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết”, ông Zelensky tuyên bố.

Tổng thống Ukraine cho biết ông đã trao đổi với Thiếu tướng Oleksandr Poklad, quyền lãnh đạo Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), sau các cuộc tấn công nói trên.

Theo thông tin được công bố, lực lượng cứu hộ đã hoàn tất công tác tìm kiếm và dọn dẹp đống đổ nát tại Pryluky sau vụ tập kích ngày 7/10 khiến 22 người thiệt mạng.

Tuyên bố của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh Ukraine tiếp tục lên án các cuộc tấn công của Nga gây thương vong cho dân thường. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine không tiết lộ cụ thể Kiev sẽ triển khai biện pháp đáp trả nào.

Ukraine tăng cường tập kích các mục tiêu bên trong Nga

Trong khi lên án các đòn tấn công của Moscow, Kiev cũng tiếp tục triển khai các hoạt động quân sự nhằm vào lãnh thổ Nga.

Theo Al Jazeera, Tổng thống Zelensky cho biết lực lượng Ukraine đã tấn công bốn mục tiêu của Nga trong vòng 24 giờ, bao gồm hai cơ sở dầu mỏ và một thao trường tại các khu vực Perm, Samara và Astrakhan, đồng thời tiến hành một đòn đánh tại Biển Đen. Kiev lập luận những mục tiêu này góp phần cung cấp nguồn lực tài chính cho chiến dịch quân sự của Moscow.

Ngày 8/10, Reuters đưa tin các thiết bị bay không người lái đã tấn công một trung tâm dữ liệu thuộc Yandex, doanh nghiệp công nghệ lớn của Nga. Các đòn tập kích qua lại giữa hai bên đang mở rộng sang nhiều lĩnh vực, từ cơ sở năng lượng, nhà máy lọc dầu đến cảng biển, tàu vận tải và hạ tầng dữ liệu.

Các vụ tập kích mới nhất diễn ra trong bối cảnh thương vong dân thường tại Ukraine tiếp tục gia tăng. Ngày 7/10, Điều phối viên Nhân đạo của Liên Hợp Quốc tại Ukraine Matthias Schmale lên án các cuộc tấn công khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương.

Ông nhấn mạnh dân thường, trẻ em, nhà ở và cơ sở hạ tầng dân sự được bảo vệ theo luật nhân đạo quốc tế, đồng thời kêu gọi chấm dứt tình trạng dân thường ngày càng trở thành nạn nhân của xung đột.

Liên Hợp Quốc trước đó cũng bày tỏ quan ngại về việc giao tranh lan sang lãnh thổ Nga, đồng thời lên án các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine gây thương vong cho dân thường và làm hư hại cơ sở hạ tầng dân sự. Cơ quan này kêu gọi các bên khẩn cấp giảm leo thang và hướng tới một lệnh ngừng bắn toàn diện, ngay lập tức và vô điều kiện.

Những diễn biến mới cho thấy xung đột Nga - Ukraine tiếp tục gia tăng sức ép lên cả hai phía, trong khi dân thường phải gánh chịu hậu quả nặng nề. Tuyên bố mới nhất của ông Zelensky làm dấy lên khả năng Kiev sẽ tiếp tục gia tăng sức ép quân sự nhằm đáp trả các đòn tập kích của Moscow, dù mục tiêu và quy mô hành động tiếp theo chưa được công bố.