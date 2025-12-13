Hàng trăm vũ khí Nga tập kích cơ sở năng lượng Ukraine trong đêm

Theo báo cáo từ Không quân Ukraine, trong đêm ngày 12, rạng sáng 13/12, các lực lượng Nga đã tiến hành cuộc tấn công hỗn hợp quy mô lớn, phóng tổng cộng 495 vũ khí vào Ukraine. Trong đó bao gồm 465 máy bay không người lái (UAV tấn công và mồi nhử) và 30 tên lửa các loại (4 tên lửa đạn đạo Kh-47M2 Kinzhal, 5 tên lửa hành trình Iskander-K, 5 tên lửa đạn đạo Iskander-M và 16 tên lửa Kalibr).

Cơ quan này cho biết 8 tên lửa và 33 máy bay không người lái nhắm trúng vào 18 khu vực, trong khi các mảnh vỡ từ các thiết bị bị bắn hạ rơi xuống nhiều địa điểm trên lãnh thổ Ukraine.

Hậu quả vụ tập kích của Nga đêm 12, rạng sáng ngày 13/12.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một tuyên bố cho biết, Nga đã triển khai hơn 450 máy bay tấn công không người lái và 30 tên lửa các loại trong đêm 12, rạng sáng ngày 13/12, nhằm vào Ukraine. Mục tiêu chính là cơ sở hạ tầng năng lượng ở miền Nam và tỉnh Odessa.

Theo ông, sau các cuộc tấn công đêm qua, hàng nghìn gia đình ở Kirovohrad, Mykolaiv, Odesa, Sumy, Kharkiv, Kherson và Chernihiv đã bị mất điện. Vụ tập kích cũng được ghi nhận ở các vùng Dnipropetrovsk và Cherkasy.

Nhà lãnh đạo Ukraine một lần nữa kêu gọi sự hỗ trợ từ các đối tác, nhanh chóng đưa ra những quyết định mạnh mẽ hơn nhằm giúp Kiev bảo vệ hạ tầng và chấm dứt xung đột. Đồng thời ông cũng lưu ý rằng, cần phải tăng cường phòng không ở tiền tuyến cũng như nâng cao khả năng tác chiến tầm xa.

Bộ Năng lượng Ukraine cùng ngày thông báo nhiều khu vực gặp tình trạng mất điện nghiêm trọng do các cơ sở hạ tầng năng lượng bị tấn công vào ban đêm và rạng sáng. Tình trạng cắt điện luân phiên theo giờ đang được áp dụng trên khắp các tỉnh của Ukraine. Ngoài ra, các hạn chế về điện đối với người tiêu dùng công nghiệp và doanh nghiệp vẫn đang được duy trì ở tất cả các tỉnh.

"Công tác sửa chữa khẩn cấp sẽ bắt đầu ngay khi tình hình an ninh cho phép. Các nhân viên ngành điện sẽ nỗ lực khôi phục điện cho tất cả người tiêu dùng nhanh nhất có thể", bộ này cho biết thêm.