Nga âm thầm triển khai dự án tuyệt mật đặt "tên lửa ngày tận thế" dưới đáy biển khiến NATO rúng động

Việc triển khai tên lửa dưới đáy biển được cho là có thể giúp Nga giảm bớt sự phụ thuộc vào các nền tảng thông thường, đắt tiền như tàu ngầm. Nguồn ảnh: Cơ quan báo chí Bộ Quốc phòng Nga.

Dự án này được cho là cho phép Nga giấu tên lửa đạn đạo ở độ sâu hàng trăm mét dưới đáy biển và kích hoạt chúng từ xa. Theo các nguồn tin tình báo phương Tây được WDR và NDR dẫn lại, các bệ phóng bí mật như vậy sẽ rất khó bị NATO phát hiện hoặc phá hủy trong thời chiến.

Những gì cuộc điều tra phát hiện

WDR và NDR cho biết, họ đã phân tích ảnh vệ tinh, cơ sở dữ liệu khoa học của Nga và các tài liệu lịch sử, đồng thời phỏng vấn nhiều sĩ quan quân đội và chuyên gia phương Tây.

Các cơ quan tình báo phương Tây được cho là đã theo dõi một tàu Nga mang tên “Zvezdochka”, được cho là có liên quan tới dự án này.

“Zvezdochka” là tàu chuyên dụng dài 96 mét, rộng 18 mét, neo tại Severodvinsk - thành phố đóng tàu ở tây bắc Nga bên bờ Biển Trắng. Theo WDR và NDR, con tàu được thiết kế để vận chuyển thiết bị hạng nặng ngoài khơi bằng cần cẩu và đường dốc bốc dỡ hàng, kể cả tại các vùng biển băng giá phía bắc.

Ngoài ra, một tàu ngầm đặc biệt mang tên “Sarov” cũng có thể được sử dụng trong dự án.

Tên lửa “Skif”

Theo NATO, loại tên lửa đang được phát triển cho dự án này mang tên “Skif”, phiên bản cải tiến của tên lửa “Sineva” vốn được trang bị trên các tàu ngầm Nga.

WDR và NDR cho biết tên lửa “Skif” có khả năng phóng trực tiếp từ đáy biển và đạt tầm bắn lên tới hàng nghìn km.

Các cuộc thử nghiệm đầu tiên được cho là đã diễn ra từ vài năm trước. Năm 2017, Viktor Bondarev - cựu Tổng tư lệnh Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga - từng nói với truyền thông Nga rằng: “Các tên lửa Skif, được giấu dưới đáy biển, là một phần trong kho vũ khí của quân đội Nga.”

Toan tính chiến lược và bóng dáng Chiến tranh Lạnh

Ông Helge Adrians, sĩ quan hải quân đồng thời là nhà nghiên cứu tại Viện Các vấn đề Quốc tế và An ninh Đức (SWP), nhận định phương án triển khai dưới đáy biển sẽ giúp Nga duy trì năng lực răn đe hạt nhân mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào tàu ngầm.

“Theo quan điểm của tôi, việc đặt tên lửa liên lục địa dưới đáy biển và duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu mang lại hai lợi thế lớn. Thứ nhất, việc vô hiệu hóa chúng dường như cực kỳ khó khăn. Thứ hai, phương thức này cho phép tiết kiệm tàu ngầm và nhân sự vận hành”, ông Adrians nói với WDR và NDR.