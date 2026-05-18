Ukraine tấn công tàu Hải quân Nga trên biển Caspi

Ngày 17/5, lực lượng hệ thống Không người lái Ukraine công bố video cho thấy một máy bay không người lái (UAV) cảm tử Fire Point FP-1 lao trúng tàu tuần tra lớp Svetlyak thuộc Dự án 10410 của Nga tại cảng Kaspiisk ở Cộng hòa Dagestan. Khu vực này nằm cách biên giới Ukraine hơn 1.500 km.

Tàu tuần tra thuộc Dự án PSKR 10410 mang theo hai khẩu AK-306. (Nguồn: WR)

Đoạn video ghi lại cảnh UAV tiếp cận con tàu từ phía đuôi trước khi đánh trúng mục tiêu. Theo phân tích của các cộng đồng theo dõi quân sự, vụ tấn công diễn ra gần hệ thống pháo phòng thủ tầm gần AK-630 ở phía sau tàu.

Các nhà quan sát Nga cho rằng, nòng pháo AK-630 có dấu hiệu nóng lên, cho thấy con tàu có thể vừa khai hỏa để đánh chặn UAV trước khi bị tấn công thành công. Điều này đồng nghĩa cuộc tập kích không phải một đòn đánh bất ngờ vào mục tiêu không có phòng bị, mà diễn ra trong môi trường phòng thủ chủ động với hỏa lực phòng không hoạt động.

Dự án 10410 Svetlyak là lớp tàu tuần tra cỡ nhỏ được Liên Xô phát triển từ những năm 1990. Tàu có lượng giãn nước khoảng 375 tấn, được trang bị pháo 76 mm, hệ thống pháo phòng thủ tầm gần AK-630 cùng tên lửa phòng không.

Hạm đội Caspi của Nga hiện vận hành nhiều tàu lớp Svetlyak, để tuần tra ven biển và thực thi pháp luật trên biển Caspi. Tuy nhiên, kể từ khi Nga sử dụng Hạm đội Caspi để phóng tên lửa hành trình Kalibr vào Syria, vai trò quân sự của lực lượng này ngày càng được mở rộng.

Trước đó vào giữa tháng 5, Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố UAV nước này đã tấn công hai tàu quân sự Nga tại cảng Kaspiisk. Người dân địa phương cũng đăng tải video cho thấy UAV bay qua khu vực, nhiều vụ nổ lớn và hỏa lực phòng không Nga hoạt động dày đặc.

Kaspiisk là căn cứ quan trọng của Hạm đội Caspi Nga, nằm trên bờ biển Caspi thuộc Cộng hòa Dagestan. Khoảng cách từ đây tới Ukraine dao động từ 1.000 đến 1.500 km tùy đường bay, cho thấy khả năng tấn công tầm xa ngày càng đáng chú ý của UAV Ukraine.

Chỉ cách đây khoảng một năm, phần lớn giới quan sát vẫn cho rằng UAV Ukraine khó có thể thực hiện các nhiệm vụ sâu như vậy bên trong lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, Kiev hiện dường như đã cải thiện đáng kể cả tầm hoạt động lẫn khả năng lập kế hoạch cho các chiến dịch UAV đường dài phức tạp.

Các cuộc tập kích vào biển Caspi thực tế đã diễn ra liên tục từ cuối năm 2024. Tháng 11/2024, Tổng cục Tình báo Ukraine tuyên bố thực hiện cuộc tấn công đầu tiên nhằm vào Hạm đội Caspi, gây hư hại cho hai tàu tên lửa lớp Gepard là Tatarstan và Dagestan.

Đến tháng 12/2025, UAV Ukraine tiếp tục tấn công tàu tuần tra Okhotnik thuộc Dự án 22460 gần giàn khai thác dầu khí Filanovsky trên biển Caspi.

Các đòn tấn công trong tháng 5/2026 được xem là giai đoạn leo thang mới của chiến dịch này. Ngoài tàu tuần tra Svetlyak, phía Ukraine còn tuyên bố nhắm mục tiêu vào ba giàn khoan ngoài khơi của tập đoàn năng lượng Lukoil.

Theo Kiev, các cơ sở dầu khí này được Nga sử dụng để hỗ trợ hậu cần và phục vụ hoạt động quân sự. Nếu thông tin được xác nhận, đây sẽ là bước mở rộng đáng kể trong chiến dịch tấn công cơ sở hạ tầng kinh tế của Ukraine nhằm vào Nga.

Ba giàn khoan bị nhắm mục tiêu gồm Filanovsky, Yuri Korchagin và Valery Graifer, đều là những cơ sở khai thác dầu khí lớn trên biển Caspi.

Trong hơn 4 năm xung đột, Ukraine liên tục mở rộng phạm vi các chiến dịch tấn công tầm xa, từ các căn cứ quân sự, nhà máy lọc dầu cho tới hạ tầng năng lượng nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Giờ đây, biển Caspi dường như đã trở thành một mặt trận mới thay vì chỉ là mục tiêu mang tính biểu tượng.