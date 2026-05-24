Tình báo châu Âu: Nga đang cạn kiệt thời gian để giành chiến thắng

Binh sĩ Nga. Ảnh: RN.

Trong vòng 4 hoặc 5 tháng tới, ông Putin “có thể sẽ không còn khả năng đàm phán từ vị thế mạnh nữa” - Kaupo Rosin, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Estonia, cho biết trong một cuộc phỏng vấn tại trụ sở cơ quan tình báo ở Tallinn.

Rosin đã nêu chi tiết sự kết hợp của các áp lực kinh tế, quân sự và xã hội mà Tổng thống Putin đang phải đối mặt, những áp lực có thể buộc ông phải ngồi vào bàn đàm phán. Ông nói: "Thời gian không còn ủng hộ Nga nữa".

CNN cho biết, Estonia, một nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, hiện là một trạm thu thập thông tin tình báo của NATO, và Rosin dành phần lớn thời gian làm việc của mình để phân tích các sự kiện bên trong nước Nga.

“Tôi không còn nghe thấy bất kỳ lời bàn tán nào về chiến thắng hoàn toàn nữa. Mọi người (ở Điện Kremlin) đều nhận ra rằng tình hình trên chiến trường Ukraine không mấy khả quan” - ông Rosin nói, đồng thời cho biết thêm rằng Moscow đang mất nhiều binh lính hơn số lượng có thể tuyển mộ.

Trong 2 năm tính đến tháng Giêng, lực lượng Nga tiến công trung bình 70 mét mỗi ngày, với khoảng 1.000 binh sĩ thiệt mạng hoặc bị thương mỗi ngày, theo các nhà phân tích từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Washington DC và các nguồn khác.

Tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Nga "đang mất 15 - 20.000 binh sĩ mỗi tháng, không phải bị thương mà là thiệt mạng".

Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, trong tháng Tư, có 35.203 binh sĩ Nga thiệt mạng hoặc bị thương nặng, con số này tương tự như 2 tháng trước đó.

CNN không thể xác minh độc lập các thiệt hại từ cả hai phía. Moscow và Kiev đều không công bố số liệu chính thức.

Hầu hết thương vong là do máy bay không người lái gây ra, lĩnh vực mà cả Ukraine và Nga đều đầu tư mạnh. Rosin dự đoán rằng sự chuyển hướng sang chiến tranh bằng máy bay không người lái sẽ hạn chế những thay đổi trên chiến tuyến.

Hiện tại, cả hai bên đều "không thể thực hiện một cuộc đột phá cơ giới quy mô lớn" vào các khu vực sâu trong hậu phương địch, ông nói.

Một đợt huy động khác?

Theo ông Rosin, nếu Nga muốn khôi phục chiến dịch và chiếm nốt phần còn lại của vùng Donbass phía đông Ukraine thì lựa chọn duy nhất sẽ là “một hình thức huy động quân sự cưỡng bức nào đó”.

Ông Rosin nói: “Nếu Nga có thể huy động thêm vài trăm nghìn người nữa ra chiến trường, đó sẽ là một vấn đề (đối với Ukraine)”. Nhưng ông nói thêm rằng động thái như vậy “sẽ tạo ra thêm rủi ro về ổn định nội bộ” cho Điện Kremlin.

Ông Rosin cho biết, chi phí của cuộc chiến, các lệnh trừng phạt quốc tế và chiến dịch rất thành công của Ukraine nhằm vào ngành công nghiệp dầu mỏ quan trọng của Nga đang bắt đầu gây ra những tác động tiêu cực.

Tuần trước, Nga đã cắt giảm dự báo tăng trưởng cho năm nay từ 1,3% xuống còn 0,4%, do đang thiếu hụt lao động, chi tiêu chính phủ quá mức và các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Theo Rosin, Ukraine đã gây ra "thiệt hại hàng tỷ đô la cho ngành năng lượng" - khi kho vũ khí máy bay không người lái tầm xa ngày càng lớn mạnh của Kiev nhắm mục tiêu vào các nhà máy lọc dầu, trung tâm xuất khẩu và đường ống dẫn dầu nằm sâu hàng trăm dặm bên trong lãnh thổ Nga.