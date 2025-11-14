Ukraine dùng chiêu khích lệ binh sĩ lạ chưa từng thấy

Robot mặt đất không người lái (UGV) của Ukraine. Ảnh: Getty Images.

Ông Mykhailo Fedorov, Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Chuyển đổi số Ukraine, nói cơ chế thưởng mới này sẽ được triển khai trong vòng một tháng, theo chỉ đạo của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Insider đưa tin.

“Chúng tôi đã theo dõi và khích lệ nỗ lực bảo đảm hậu cần”, ông Fedorov nói, đồng thời xác nhận cơ chế tích điểm mới sắp được ra mắt.

Trước đó, Ukraine đã tạo nền tảng Brave1 Market – chương trình đầu tiên trên thế giới thưởng “ePoints” cho binh sĩ khi hạ lính Nga hoặc phá hủy khí tài Nga, với điều kiện phải tải video lên từ UAV để xác nhận mục tiêu đã bị đánh trúng.

Danh mục trên Brave1 rất rộng, cho phép các binh sĩ mua UAV, robot, súng, thiết bị tác chiến điện tử, camera, pin, động cơ hay hệ thống liên lạc vệ tinh.

Mỗi mục tiêu Nga có một mức điểm riêng: hạ một lính Nga có thể được khoảng hơn chục điểm, còn phá hủy một xe tăng có thể được khoảng 40 điểm. Làm bị thương cho binh sĩ hoặc gây hư hại cho khí tài thì ít điểm hơn.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất bổ sung việc sơ tán thương binh vào danh sách hành động được tích điểm. “Tôi nghĩ việc này là hợp lý, vì cứu sinh mạng con người – sinh mạng của chúng ta – luôn là ưu tiên”, ông Zelensky nói.

Ukraine khuyến khích sơ tán thương binh thông qua UGV. Ảnh: Getty Images.

Ông Fedorov cho biết một binh sĩ cứu đồng đội bằng robot chuyên dụng sẽ được “nhiều gấp 10 lần điểm” so với khi hạ một binh sĩ Nga.

Thông tin mới phản ánh robot mặt đất không người lái (UGV) đang trở thành công cụ hữu dụng của quân đội Ukraine với nhiều nhiệm vụ mà nếu con người đảm nhận thì vô cùng nguy hiểm.

Những robot điều khiển từ xa này có thể thực hiện cả nhiệm vụ hậu cần lẫn tác chiến: sơ tán thương binh, chuyển đạn ra tiền tuyến, mang theo vũ khí, tấn công vị trí Nga, đặt mìn, thậm chí đặt thuốc nổ cạnh xe bọc thép đối phương.

Sơ tán thương binh là thách thức lớn tại Ukraine, nhất là khi phải tiếp cận những vị trí trống trải gần tiền tuyến. Các cựu binh Mỹ từng chiến đấu tại đây nói rằng UAV trinh sát và tấn công xuất hiện dày đặc khiến cả người bị thương lẫn đội y tế đều dễ trở thành mục tiêu, ngay cả vào ban đêm.

UGV giúp giảm rủi ro cho đội y tế, nhưng bản thân robot đôi khi cũng gặp trục trặc, như mất tín hiệu, khiến thương binh bị bỏ lại giữa khu vực nguy hiểm.

Ông Fedorov gọi đây là “nền tảng Amazon cho xung đột”, vì binh sĩ có thể đặt mua thiết bị chỉ bằng vài thao tác, còn chi phí thì chính phủ chi trả sau khi quy đổi ePoints.

Trong ba tháng qua, các đơn vị Ukraine đã mua khoảng 6 tỷ hryvnia (142 triệu USD) thiết bị thông qua Brave1. Theo ông Fedorov, nền tảng này góp phần đẩy nhanh tốc độ mua sắm, giúp các sản phẩm quốc phòng được chào bán trực tiếp thay vì phụ thuộc vào quy trình mua sắm chậm chạp như trước.