Điểm nóng xung đột ngày 5-1: Ukraine thống nhất kế hoạch quân sự mới với Mỹ

Mới đây, hãng tin UNIAN tiết lộ Ukraine và Mỹ đã đạt thỏa thuận quan trọng ở cấp Bộ Tổng tham mưu về kế hoạch phát triển quân đội Ukraine.

Cụ thể, hai bên thống nhất một văn kiện quân sự gồm 4 phần nhằm hỗ trợ, cung ứng, hiện đại hóa lực lượng vũ trang Ukraine giai đoạn mới.

Quang cảnh sau khi Nga tấn công tại tỉnh Zaporizhzhia - Ukraine ngày 3-1. Ảnh: Cơ quan quản lý quân sự khu vực Zaporizhzhia

Tổng Tham mưu trưởng quân đội Ukraine Andrii Hnatov cho biết văn kiện trên xác định rõ cách thức Mỹ hỗ trợ Ukraine, cơ chế bảo đảm hậu cần, lộ trình hiện đại hóa quân đội; cũng như phương thức giám sát quá trình thực hiện, biện pháp xử lý nếu có bên vi phạm cam kết.

Đây là bước tiến quan trọng trong nỗ lực xây dựng cơ chế hiện đại hóa quân đội sau xung đột mà Kiev kiên trì hướng tới.

Đồng thời, thỏa thuận quân sự với Mỹ sẽ giúp Ukraine tìm kiếm phương án khả thi bảo đảm an ninh vững chắc nếu xảy ra nguy cơ tái bùng phát xung đột với Nga.

Trong bài phát biểu đầu năm 2026, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay một thỏa thuận hòa bình đã hoàn tất khoảng 90%, phần còn lại chủ yếu liên quan đến vấn đề bất đồng lãnh thổ.

Giới quan sát nhận định việc Ukraine và Mỹ thống nhất kế hoạch quân sự ở cấp cao cho thấy Washington tiếp tục giữ vai trò then chốt trong tái thiết, củng cố năng lực quốc phòng Ukraine sau xung đột.

Ngoài ra, dẫn lời Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 3-1, báo The Kyiv Post thông tin mọi thay đổi nhân sự gần đây trong chính phủ Ukraine cùng Văn phòng Tổng thống chỉ là luân chuyển vị trí, không phải sa thải.

Phát biểu tại thủ đô Kiev, ông Zelensky xác nhận nhiều điều chỉnh quan trọng tại Văn phòng Tổng thống. Theo đó, Giám đốc Cục Tình báo quốc phòng (HUR) Kyrylo Budanov được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Tổng thống từ ngày 2-1.

Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Serhii Kyslytsia sẽ chuyển sang giữ chức Phó chánh Văn phòng Tổng thống.

Ông Zelensky nhấn mạnh đội ngũ đàm phán sẽ làm việc tập trung ngay tại Phủ Tổng thống, với hai "mũi nhọn" song song: một kênh đàm phán trực tiếp do tổng thống dẫn dắt, một kênh quân sự. "Tôi đang tăng cường đội ngũ đàm phán. Đó là điều tôi đang làm" - ông nói thêm.

Về lĩnh vực quốc phòng, Tổng thống Ukraine cho rằng nếu xung đột tiếp diễn, quân đội phải nhanh chóng hiện đại hóa.

Việc điều chuyển nhân sự phản ánh rõ chiến lược kết hợp giữa năng lực quản trị hệ thống với tốc độ phát triển công nghệ.

Song song cải tổ nhân sự, ông Zelensky khẳng định Ukraine đang triển khai hai lộ trình, đó là ưu tiên chấm dứt xung đột nhưng đồng thời chuẩn bị ứng phó tình huống Nga từ chối hòa bình.