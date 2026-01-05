Ông Trump nói Ukraine không nhắm vào nơi ở của Tổng thống Putin như Nga cáo buộc

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuần trước cho biết Ukraine đã tiến hành một đợt tấn công bằng UAV nhằm vào dinh thự của Tổng thống Putin ở Tây Bắc khu vực Novgorod song các hệ thống phòng thủ của Nga đã đẩy lùi cuộc tấn công này. Ông Lavrov cũng chỉ trích Kiev vì đã tiến hành cuộc tấn công vào thời điểm các cuộc đàm phán đang diễn ra tích cực để chấm dứt xung đột.

Cáo buộc được đưa ra chỉ 1 ngày sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới Florida trao đổi với ông Trump về kế hoạch 20 điểm đang được thảo luận của chính quyền Mỹ nhằm chấm dứt xung đột nhưng ông Zelensky đã nhanh chóng phủ nhận.

"Tôi không tin cuộc tấn công đó xảy ra", ông Trump nói với báo giới khi quay lại Washington ngày 4/1 sau khi dành 2 tuần ở Florida.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Ông Trump cũng khẳng định lập trường cứng rắn của Mỹ sau khi các quan chức châu Âu cho rằng cáo buộc của Nga là một nỗ lực nhằm phá hoại tiến trình hòa bình.

Tuy nhiên, ít nhất trong giai đoạn đầu, ông Trump dường như đã chấp nhận các cáo buộc của Nga như những thông tin có cơ sở. Ông nói với các phóng viên hôm 29/12 rằng Tổng thống Vladimir Putin cũng đã nêu vấn đề này trong cuộc điện đàm với ông diễn ra trước đó cùng ngày. Ông Trump cho biết ông “rất tức giận” trước cáo buộc nói trên.

Đến 31/12, ông Trump có dấu hiệu hạ thấp mức độ nghiêm trọng của tuyên bố từ phía Nga. Trên nền tảng mạng xã hội của mình, ông đăng tải đường link một bài xã luận của New York Post, trong đó bày tỏ hoài nghi đối với cáo buộc của Nga.

Tổng thống Trump đã gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện cam kết nhanh chóng chấm dứt xung đột tại Ukraine, đồng thời bày tỏ sự khó chịu với cả Tổng thống Volodymyr Zelensky và Tổng thống Vladimir Putin trong quá trình tìm cách làm trung gian hòa giải cho cuộc giao tranh mà ông từng tuyên bố trong chiến dịch tranh cử rằng có thể kết thúc chỉ trong một ngày.

Tuần trước, cả ông Trump và ông Zelensky đều cho biết các cuộc thảo luận tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago về một kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm đã đạt được một số tiến triển.

Tuy nhiên, Tổng thống Putin phát đi các tín hiệu cho thấy xung đột chưa thể kết thúc cho đến khi toàn bộ các mục tiêu của Nga được đáp ứng, trong đó có việc giành quyền kiểm soát toàn bộ Donbass, cũng như áp đặt những hạn chế nghiêm ngặt đối với quy mô quân đội Ukraine sau xung đột và loại vũ khí mà nước này được phép sở hữu.