Tiêm kích Su-34 Nga trút bom lượn biến chiến hào Ukraine thành 'địa ngục'

Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga, phi hành đoàn Su-34 đã phóng bom lượn chính xác vào các mục tiêu gồm bộ binh và xe bọc thép Ukraine trong khu vực trách nhiệm được giao. Sau khi trinh sát xác nhận các mục tiêu tại tọa độ chỉ định đã bị phá hủy, máy bay quay trở về căn cứ an toàn.

Máy bay Su-34 và bom lượn FAB-3000 đang bay. (Nguồn: MW)

Su-34 hiện là máy bay chiến đấu – ném bom hạng nặng có tầm bay xa nhất thế giới và đã trở thành xương sống trong các nhiệm vụ yểm trợ hỏa lực đường không của Nga suốt gần bốn năm xung đột cường độ cao.

Bom lượn – 'Vũ khí chủ lực' mới của không quân Nga

Sau những tổn thất đáng kể trong giai đoạn đầu khi không quân Nga phải tiếp cận gần tiền tuyến Ukraine, từ đầu năm 2023, Moscow bắt đầu chuyển hướng mạnh sang sử dụng bom lượn dẫn đường. Loại vũ khí này cho phép máy bay tấn công mục tiêu từ khoảng cách an toàn, ngoài tầm với của nhiều hệ thống phòng không.

Những mô-đun lượn và hiệu chỉnh ban đầu giúp bom bay xa khoảng 40–50 km khi thả từ độ cao 10.000–12.000 m. Sau đó, tầm bắn tiếp tục được nâng lên khoảng 80 km. Đáng chú ý, vào tháng 10/2025, Phó Cục trưởng Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, ông Vadim Skibitsky, tiết lộ rằng một loại bom lượn mới của Nga đã đạt tầm bắn lên tới 193 km.

Theo giới phân tích, đây có thể là thiết kế bom hoàn toàn mới, được tích hợp động cơ tên lửa, và được xem là yếu tố có khả năng "thay đổi cuộc chơi" trên chiến trường, cho phép Nga tiến hành các đòn tấn công quy mô lớn, chi phí thấp vào các mục tiêu nằm sâu phía sau phòng tuyến Ukraine.

'Cổng địa ngục' trên chiến hào Ukraine

Các binh sĩ Ukraine đang chiến đấu ở tiền tuyến, khi trả lời phỏng vấn nhiều hãng truyền thông phương Tây, thừa nhận tác động lớn của các đợt oanh tạc bằng bom lượn Nga. Nhiều quả bom có sức công phá lên tới 500 kg được cho là đủ khả năng phá hủy cả các hầm trú ẩn kiên cố dưới lòng đất.

Một binh sĩ mô tả những cuộc tấn công này giống như "cổng địa ngục mở ra", cho biết không quân Nga "ném bom từng cặp, có lúc lên tới tám quả trong một giờ… âm thanh giống như máy bay phản lực lao thẳng xuống đầu". Theo các nguồn tin Ukraine, chính các đòn tấn công bằng bom lượn quy mô lớn là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tỷ lệ thương vong cực cao ở một số khu vực giao tranh ác liệt, thậm chí có nơi lên tới 80–90%. Tuổi thọ trung bình của binh sĩ tại những điểm nóng này đôi khi chỉ tính bằng vài giờ.

Su-34M – Xương sống ngày càng mạnh của không quân Nga

Trong khi đó, Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga vẫn liên tục tiếp nhận các lô Su-34 mới, được sản xuất theo tiêu chuẩn nâng cấp Su-34M. Nga đã nỗ lực mở rộng công suất chế tạo, đưa tốc độ sản xuất lên hơn gấp đôi so với thời bình.

Những chiếc Su-34M thường xuyên xuất hiện trong các đoạn video ghi lại các đợt không kích dữ dội nhằm vào lực lượng Ukraine và các mục tiêu hậu cần do phương Tây hỗ trợ. Vũ khí được sử dụng rất đa dạng, từ bom lượn cỡ lớn FAB-3000, bom nhiệt áp, cho tới nhiều loại tên lửa không đối đất.

Không chỉ đóng vai trò tấn công, Su-34 còn được khai thác mạnh trong nhiệm vụ trinh sát. Máy bay được tích hợp giao diện mới cho ba loại cảm biến chuyên dụng, gồm cụm trinh sát điện tử UKR-RT, cụm camera quang – điện tử UKR-OE và cụm UKR-RL sử dụng radar khẩu độ tổng hợp. Nhờ đó, Su-34 đã thay thế hoàn toàn máy bay trinh sát Su-24MR thời Liên Xô, trở thành nền tảng đa nhiệm quan trọng bậc nhất của không quân Nga hiện nay.