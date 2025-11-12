Ukraine thừa nhận thất thế, rút khỏi hàng loạt khu dân cư trước mũi tiến công của Nga ở vùng Zaporizhzhia

Pháo binh Ukraine khai hỏa về phía mục tiêu Nga ở vùng Zaporizhzhia. Ảnh: NurPhoto.

“Chúng tôi đã rút hoàn toàn khỏi các khu dân cư Uspenivka và Novomykolaivka. Giao tranh vẫn đang diễn ra dữ dội quanh Yablukove và ba hoặc bốn khu vực khác. Chiến dịch phòng ngự vẫn tiếp diễn, và tiền tuyến đang thay đổi rất nhanh”, ông Voloshyn nói, theo tờ Kyiv Independent.

Ông Voloshyn cho biết lực lượng Nga đang tìm cách tiến lên phía đông bắc Huliaipole nhằm cắt tuyến tiếp tế xuất phát từ làng Pokrovske thuộc vùng Dnipropetrovsk.

Người phát ngôn Lực lượng Phòng thủ miền Nam Ukraine mô tả các cuộc pháo kích và giao tranh diễn ra liên tục, “đối phương đã phá hủy hầu hết công sự và hầm trú ẩn của chúng tôi, buộc chúng tôi phải rút khỏi một số vị trí – hoặc sang hai bên sườn, hoặc lùi sâu hơn”.

Theo ông, quân Nga đang tìm cách xuyên thủng phòng tuyến ở miền nam Ukraine và tiếp đà tiến công. “Tình hình hiện nay rất khó khăn,” ông nói.

Ông Voloshyn cho biết thêm quân đội Nga đang lợi dụng thời tiết xấu để di chuyển theo nhóm nhỏ, đi bộ hoặc sử dụng xe máy, trong khi điều kiện đó khiến các đơn vị Ukraine khó triển khai máy bay không người lái để phản ứng.

Hiện Moscow kiểm soát khoảng 70% lãnh thổ tỉnh Zaporizhzhia, song thủ phủ cùng tên vẫn do Ukraine nắm giữ.

Hôm 11/11, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, ông Oleksandr Syrskyi, thừa nhận quân Nga đã kiểm soát thêm “ba khu dân cư” giữa lúc giao tranh ác liệt ở vùng Zaporizhzhia.

“Đối phương đã gia tăng hoạt động ở Zaporizhzhia, lợi dụng thời tiết – sương mù dày đặc – để len vào giữa các vị trí của chúng tôi”, ông Syrskyi cho biết, đề cập tình hình “đang xấu đi rõ rệt ở mặt trận Huliaipole, nơi đối phương tận dụng ưu thế quân số”.

Cùng ngày, Tổng thống Volodymyr Zelensky mô tả tình hình ở hai mặt trận Pokrovsk và Zaporizhzhia là “cực kỳ khó khăn”.

“Hiện phần lớn sự chú ý đang dồn vào hướng Pokrovsk và vùng Zaporizhzhia, nơi quân Nga đang tăng cả số lượng lẫn quy mô các đợt tấn công. Tình hình ở đó rất khó khăn, đặc biệt là do điều kiện thời tiết đang có lợi cho các cuộc tấn công. Nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục tiêu diệt đối phương, và tôi biết ơn từng đơn vị, từng người lính đang bảo vệ vị trí của Ukraine”, ông Zelensky cho biết.

Theo giới quan sát, khác với mặt trận Pokrovsk và Kupiansk, nơi Ukraine đang cố gắng chặn lực lượng Nga, mặt trận ở vùng Zaporizhzhia có sự chênh lệch rõ rệt. Nga áp đảo hoàn toàn Ukraine ở mặt trận này, liên tục kiểm soát thêm các khu dân cư trong vài ngày qua. Trước mắt, quân đội Nga đang nhắm tới kiểm soát Huliaipole, một trong 4 thành trì từng được coi là chốt chặn kiên cố của Ukraine ở khu vực miền nam và đông nam, bên cạnh thành trì Vuhledar và Velyka Novosilka (đều hiện do Nga kiểm soát). Thành trì kiên cố cuối cùng còn lại ở miền nam Ukraine là Orikhiv.