Ukraine tấn công nhà máy nhiệt điện của chính mình ở vùng Donetsk

Hình ảnh được cho là nhà máy nhiệt điện Starobesheve bốc cháy do trúng hỏa lực của Ukraine vào ngày 11/11/2025. Ảnh: Kyiv Independent.

Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một vụ nổ lớn và đám cháy bùng lên từ nhà máy nhiệt điện Starobesheve, nằm ở khu dân cư Novyi Svit thuộc vùng Donetsk, sau khi mục tiêu bị hỏa lực của quân đội Ukraine tấn công, tờ Kiyv Independent đưa tin.

Quân đội Ukraine hiện chưa đưa ra bình luận về vụ việc, và hiện chưa rõ loại vũ khí được sử dụng trong vụ tấn công.

Ukraine thường xuyên tiến hành các đợt tập kích nhắm vào cơ sở quân sự và công nghiệp bên trong lãnh thổ Nga cũng như tại các khu vực do Nga kiểm soát, chủ yếu bằng các loại máy bay không người lái do nước này tự phát triển.

Tuy nhiên, đây là lần hiếm hoi Ukraine tự tấn công các cơ sở năng lượng do nước này từng xây dựng. Nhà máy Starobesheve từng được vận hành bởi Donbasenergo – công ty điện lực Ukraine ở miền đông. Nhà máy có tổng công suất phát điện lên tới 2.010 MW.

Với việc chuyển sang tấn công nhà máy điện, Ukraine được cho là muốn các khu vực trong lãnh thổ Nga và khu vực do Nga kiểm soát cũng chịu cảnh mất điện.

Diễn biến mới xuất hiện trong bối cảnh Nga đã phá hủy hoàn toàn các nhà máy điện do Tập đoàn Điện lực Quốc gia Ukraine Centernergo vận hành. Hôm 8/11, Centerenergo xác nhận công suất phát điện của tập đoàn đã về 0 do Nga tấn công dồn dập.

Ukrenergo, công ty điều hành hệ thống truyền tải điện nhà nước Ukraine, ngày 9/11 thông báo cắt điện luân phiên 8-16 tiếng trên toàn quốc, sau khi lưới điện nước này hứng chịu thiệt hại nặng nề do các cuộc tập kích quy mô lớn của Nga.

Công tác sửa chữa đang được thực hiện nhưng gặp nhiều khó khăn do Nga phá hủy cả nhà máy điện và mạng lưới truyền tải. Ukrenergo phải điều chỉnh truyền tải điện từ các nguồn khác để giữ lưới điện.