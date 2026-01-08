Đan Mạch cảnh báo “nổ súng trước” nếu Greenland bị tấn công

Quy định trên nêu rõ, trong trường hợp xảy ra xâm lược, “lực lượng bị tấn công phải lập tức chiến đấu mà không chờ đợi hay tìm kiếm mệnh lệnh, ngay cả khi chỉ huy chưa nhận được thông tin về việc tuyên chiến hay tình trạng chiến tranh”. Bộ Quốc phòng Đan Mạch khẳng định văn bản trên “vẫn còn hiệu lực” khi được báo Berlingske (Đan Mạch) đặt câu hỏi về tình trạng pháp lý của quy định.

Lực lượng quân đội Đan Mạch tham gia một cuộc diễn tập cùng hàng trăm binh sĩ từ nhiều quốc gia thành viên NATO châu Âu trên vùng Bắc Băng Dương, tại Nuuk, Greenland, ngày 15/9/2025. Ảnh: AP

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tuần này một lần nữa nhắc lại ý định sáp nhập Greenland – vùng lãnh thổ tự trị do Đan Mạch quản lý và là một phần của NATO – mà ông coi là “thiết yếu đối với an ninh quốc gia Mỹ”, kể cả bằng vũ lực nếu cần thiết.

Những phát biểu này đã gây lo ngại tại Đan Mạch, chính quyền Greenland cũng như trong nội khối NATO, trong khi Copenhagen nhiều lần khẳng định Greenland “không phải để bán”.

Các đồng minh châu Âu được cho là đang tổ chức tham vấn khẩn cấp về cách ứng phó trước nguy cơ Mỹ tấn công Greenland – một kịch bản mà giới phân tích nhận định có thể đặt dấu chấm hết cho liên minh NATO.

“Chúng tôi muốn hành động, nhưng sẽ phối hợp cùng các đối tác châu Âu”, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot cho biết khi đề cập các cuộc thảo luận về phản ứng chung của châu Âu đối với khả năng Mỹ tiếp quản đảo Greenland.

Reuters dẫn nguồn tin Chính phủ Đức cho biết Berlin đang “phối hợp chặt chẽ với các nước châu Âu khác và với Đan Mạch về các bước tiếp theo liên quan đến Greenland”.

Cảnh báo nguy cơ rạn nứt chưa từng có trong NATO

Trong khi đó, tờ Washington Post dẫn nguồn quan chức cho hay các nhà hoạch định chính sách Mỹ thời gian gần đây đang thảo luận với các đối tác châu Âu về khả năng tiếp quản Greenland như một “khả năng cụ thể”.

Ngoại trưởng Pháp Barrot cho biết ông đã điện đàm với người đồng cấp Mỹ Marco Rubio và ông Rubio “khẳng định đây không phải là cách tiếp cận của Washington” và “loại trừ khả năng xâm lược Greenland”.

Theo nguồn tin của Wall Street Journal, ông Rubio cũng thông tin với các nghị sĩ Mỹ rằng những phát biểu gần đây không đồng nghĩa với một cuộc tấn công sắp xảy ra, và mục tiêu của Washington là “mua lại” hòn đảo.

Tuy nhiên, các phát biểu này dường như mâu thuẫn với tuyên bố trước đó của Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt, người nói rằng “hành động quân sự luôn là một lựa chọn”.

Tối 7/1, Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết Thủ tướng Keir Starmer đã “trình bày lập trường của mình về Greenland” trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cựu Thủ tướng Pháp Dominique de Villepin cảnh báo rằng, nếu Mỹ tiến hành xâm lược Greenland, nước này sẽ trở thành “kẻ thù” của các đồng minh NATO tại châu Âu.

“Trong bất kỳ trường hợp nào, châu Âu cũng không thể chấp nhận sự xâm phạm đối với chủ quyền của mình”, ông Villepin nói trên Bloomberg TV, nhấn mạnh rằng việc một thành viên NATO tấn công thành viên khác là điều “chưa từng có tiền lệ”.

“Nếu Tổng thống Donald Trump tiến hành bước đi như vậy, vị thế của Mỹ sẽ chuyển từ đối thủ hay đối tác cạnh tranh thành kẻ thù. Đó sẽ là một sự thay đổi mang tính lịch sử lớn”, ông Villepin nhận định.