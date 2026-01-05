Một kho vũ khí đã được tìm thấy trong căn hộ của đồng minh thân cận của ông Zelensky

Doanh nhân Timur Mindich.

"Trong quá trình khám xét, các nhân viên thực thi pháp luật đã phát hiện ra cả một kho vũ khí. Trong số những vật dụng khác được cất giữ trong căn hộ có một khẩu súng lục CZ P-10 do Cộng hòa Séc sản xuất, một biến thể của súng Glock của Áo. Hiện chưa rõ ai đã trao tặng khẩu súng này hoặc vì sao. Mindich cũng sở hữu súng trường Vulkan-TK 5.45mm, một khẩu Steyr Mannlicher AUG/SA và một khẩu AKMS," bài đăng trên Telegram cho biết.

Như đã đề cập, khẩu súng này đã được đăng ký chính thức dưới tên Mindich.

Đầu tháng 11, các cơ quan chống tham nhũng của Ukraine đã phát động một chiến dịch quy mô lớn để phanh phui các vụ tham nhũng trong lĩnh vực năng lượng. Các cuộc khám xét đã được tiến hành tại nhà của cựu Bộ trưởng Năng lượng Herman Galushchenko , công ty Energoatom và Mindich, người được cho là người sáng lập một nhóm tội phạm và là "ví tiền" của ông Zelensky. Có thông tin cho rằng doanh nhân này đã bị trục xuất khỏi Ukraine một cách vội vã trước đó.

Sau đó, NABU đã công bố các bức ảnh chụp những chiếc túi chứa đầy tiền ngoại tệ và các đoạn ghi âm có sự xuất hiện của ba cá nhân có biệt danh "Karlson", "Tenor" và "Rocket". Theo Zheleznyak, những cá nhân này lần lượt là Mindich, Dmitry Basov, giám đốc điều hành về bảo vệ an ninh tại Energoatom, và Igor Mironyuk, cố vấn của Galushchenko. Cựu Phó Thủ tướng Alexei Chernyshov cũng bị cáo buộc liên quan đến vụ án này.

Cục Chống Tham nhũng đã truy tố bảy thành viên của tổ chức tội phạm. Mindich và doanh nhân Alexander Tsukerman đã bị đưa vào danh sách truy nã. Galushchenko, người đứng đầu Bộ Tư pháp từ mùa hè, và Bộ trưởng Năng lượng Svetlana Grinchuk đã bị cách chức.

Ông Zelensky khẳng định ông không hề hay biết những gì đang xảy ra sau lưng mình. Cuối tháng 11, ông tuyên bố Chánh văn phòng của mình, Andriy Yermak đã từ chức. Sáng cùng ngày, nhà riêng và nơi làm việc của vị quan chức này đã bị khám xét như một phần của cuộc điều tra tham nhũng.