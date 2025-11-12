Thế giới 24h: 4 bộ trưởng liên quan vụ tham nhũng “chấn động” Ukraine

Doanh nhân Timur Mindich (bên trái ảnh) đã trốn khỏi Ukraine trước khi giới chức tuyên bố phanh phui cuộc điều tra tham nhũng (ảnh: NABU)

Vụ tham nhũng ở công ty năng lượng hạt nhân Energoatom: Nhiều quan chức dính líu

“Tôi sẽ không tiết lộ nhiều, nhưng có thể khẳng định như sau, trong quá trình điều tra vụ án hình sự này, chúng tôi xác định 4 bộ trưởng có liên quan theo từng giai đoạn”, ông Abakumov hôm 11/11 nói trong cuộc phỏng vấn của Ukrainska Pravda.

“Một số người là cựu bộ trưởng, một số sau này mới nhậm chức, nên không phải cả 4 đều là bộ trưởng đương nhiệm”, ông Abakumov lưu ý.

Theo ông Abakumov, việc tiết lộ danh tính 4 quan chức cấp cao này “có thể gây hại cho quá trình điều tra”.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Abakumov cho biết thêm rằng tổ chức tội phạm đứng sau vụ tham nhũng ở Energoatom có “2 thủ lĩnh”, nhưng từ chối trả lời về việc liệu một trong số này có phải Timur Mindich – doanh nhân có mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Ukraine Zelensky hay không.

Hôm 10/11, NABU tuyên bố phanh phui vụ tham nhũng quy mô lớn trong lĩnh vực năng lượng, liên quan đến công ty điện hạt nhân quốc doanh Energoatom.

Timur Mindich, một trong các nghi phạm chính của vụ án, trước đó đã trốn khỏi Ukraine.

Bộ trưởng Tư pháp Ukraine Herman Halushchenko (người từng giữ chức Bộ trưởng Năng lượng) và Serhii Pushkar – Ủy viên Ủy ban Quốc gia về Quản lý Năng lượng Ukraine – được cho là có dính líu đến vụ án này, theo Ukrainska Pravda.

Quân đội Nga kiểm soát hoàn toàn phía đông Kupiansk

Bộ Quốc phòng Nga hôm 11/11 thông báo, quân đội nước này đã kiểm soát hoàn toàn khu vực phía đông Kupiansk – thành phố có tầm quan trọng chiến lược ở vùng Kharkiv, Ukraine.

Binh sĩ Nga chiến đấu ở tiền tuyến Ukraine (ảnh: RIA Novosti)

“Ở Kupiansk, các đơn vị thuộc Tập đoàn quân số 6 tiếp tục triệt hạ nhóm binh sĩ đối phương bị bao vây. Khu vực phía đông thành phố được kiểm soát hoàn toàn”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng Ukraine đã thất bại khi nỗ lực mở cuộc tấn công từ hướng nam Kupiansk để giải vây cho nhóm binh sĩ bị bao vây.

“Đối phương mất hơn 60 binh sĩ, 5 xe bọc thép, một radar phản pháo, 3 thiết bị tác chiến điện tử và 5 xe bán tải. Các đơn vị điều khiển UAV cũng phá hủy 5 xe chiến đấu bộ binh của Ukraine ở khu vực ngoại ô”, Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Tuần trước, giới chức Ukraine phủ nhận thông tin Kupiansk bị bao vây. Theo Tổng thống Ukraine Zelensky, chỉ có khoảng 60 binh sĩ Nga vượt qua được phòng tuyến ở Kupiansk

Bão Fung-wong khiến 18 người chết ở Philippines, Đài Loan sơ tán 3.000 người

Văn phòng Phòng vệ Dân sự Philippines (OCD) hôm 11/11 cho biết, ít nhất 18 người thiệt mạng ở nước này khi bão Fung-wong (tên trong nước là Uwan) đổ bộ. Cơn bão đã tàn phá nhiều khu vực ở đảo chính Luzon và khiến khoảng 2,4 triệu người phải di dời.

Phần lớn các trường hợp tử vong là do sạt lở đất, khi bão Fung-wong mang theo lượng mưa lớn.

Sau khi quét qua Philippines, bão Fung-wong suy yếu dần và dự báo sẽ đổ bộ bờ biển phía tây thành phố Cao Hùng, đảo Đài Loan (Trung Quốc) hôm 12/11.

Chính quyền hòn đảo đã sơ tán khoảng 3.000 người ở các khu vực có nguy cơ.

“Fung-wong có thể đã suy yếu, nhưng chúng ta không thể lơ là cảnh giác”, Chen Chi-mai, thị trưởng thành phố Cao Hùng, cảnh báo.

Cơ quan giao thông vận tải Đài Loan thông báo, 66 chuyến bay, chủ yếu là chuyến bay nội địa, đã bị hủy hôm 11/11 vì lý do an toàn.