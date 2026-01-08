Nga gia tăng không kích Ukraine khiến nhiều tỉnh mất điện hoàn toàn

Trong thông báo đăng tải trên Telegram, Bộ Năng lượng Ukraine xác nhận các tỉnh Dnipropetrovsk và Zaporizhzhia hiện “gần như không còn điện”, trong khi các cơ sở hạ tầng trọng yếu buộc phải chuyển sang vận hành bằng nguồn điện dự phòng. Theo cơ quan này, các đòn tấn công mới nhất tiếp tục nhắm vào mạng lưới năng lượng quốc gia – mục tiêu đã bị Nga đánh phá liên tục và ngày càng gia tăng cường độ trong những tháng gần đây.

Nga tập kích hạ tầng năng lượng Ukraine khiến nhiều tỉnh gần như mất điện hoàn toàn. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko cảnh báo tình hình sẽ trở nên nghiêm trọng hơn khi thời tiết xấu sắp xảy ra, với dự báo tuyết rơi dày và nhiệt độ ban đêm có thể giảm xuống mức âm 20 độ C. Theo bà, điều này có nguy cơ làm trầm trọng thêm các gián đoạn về điện và sưởi ấm trên diện rộng.

“Hệ thống năng lượng của Ukraine đang hứng chịu các cuộc tấn công của đối phương mỗi ngày, trong khi các kỹ sư ngành điện phải làm việc trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt để bảo đảm ánh sáng và hơi ấm cho người dân”, Thủ tướng Svyrydenko viết trên Telegram, đồng thời nhấn mạnh thời tiết xấu đang tạo thêm áp lực lớn đối với hạ tầng thiết yếu.

Đài truyền hình công cộng Suspilne cho biết các đợt cắt điện đã ảnh hưởng trực tiếp tới thành phố Dnipro, nơi hệ thống tàu điện ngầm buộc phải dừng hoạt động, cùng nhiều khu vực khác trong tỉnh Dnipropetrovsk. Chủ tịch Hội đồng tỉnh Dnipropetrovsk cho biết hiện chưa thể xác định thời điểm khôi phục hoàn toàn nguồn điện.

Tại thành phố Kryvyi Rih – quê hương của Tổng thống Volodymyr Zelensky, người đứng đầu chính quyền quân sự địa phương Oleksandr Vilkul đã kêu gọi người dân chuẩn bị tinh thần cho tình trạng mất điện kéo dài và khuyến cáo sử dụng máy phát điện tối đa trong khả năng cho phép.

Công ty Đường sắt Ukraine cho biết các đoàn tàu tại hai khu vực bị ảnh hưởng, cũng như hệ thống tín hiệu đường sắt, đang được chuyển sang vận hành bằng các hệ thống dự phòng, trong khi các nhà ga phải sử dụng máy phát điện để duy trì hoạt động.

Tại tỉnh Zaporizhzhia, Thống đốc Ivan Fedorov cho hay tình trạng mất điện khiến hệ thống còi báo động phòng không không thể phát tín hiệu. Ông cho biết mạng di động đang hoạt động trong tình trạng khẩn cấp và kêu gọi người dân hạn chế sử dụng để tránh quá tải. Theo ông Fedorov, các bệnh viện tại thành phố Zaporizhzhia vẫn vận hành bình thường và việc cấp nước tại những khu vực bị ảnh hưởng sẽ sớm được khôi phục.