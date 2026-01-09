Bỏ học đi chơi thể thao, Bí thư Đảng ủy xã ở Gia Lai bị đề nghị không cho ứng cử

Cụ thể, tại Công văn số 675-CV/BTCTU ngày 7/1/2026, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai cơ bản thống nhất với Đề án giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu HĐND xã Bờ Ngoong nhiệm kỳ 2026–2031.

Theo đề án, tổng số đại biểu HĐND xã được bầu theo quy định là 26 người, với 46 người được giới thiệu ứng cử; tỷ lệ đại biểu là người dân tộc thiểu số, đại biểu nữ, người ngoài Đảng, người trẻ tuổi và đại biểu tái cử cơ bản bảo đảm theo quy định hiện hành.

Tuy nhiên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bờ Ngoong không giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã Bờ Ngoong và không giới thiệu tái cử chức danh Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Phan Tất Phượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bờ Ngoong.

Đề nghị này được căn cứ trên Kết luận số 68-KL/TU ngày 30/12/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai.

Trước đó, vào tháng 9/2025, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh ông Phan Tất Phượng tham gia giải thể thao mang tên “Vũ điệu pickleball tình yêu U90+” diễn ra trong các ngày 7-9/9, trùng với thời gian ông đang theo học lớp bồi dưỡng tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Hình ảnh ông Phượng (bên phải ngoài cùng) tham gia giải thể thao trong thời gian tham gia học bồi dưỡng bị lan truyền trên mạng xã hội.

Đến tháng 10/2025, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai đã thành lập đoàn kiểm tra, xác minh dấu hiệu vi phạm đối với ông Phan Tất Phượng.

Ông Phan Tất Phượng phủ nhận việc tham gia thi đấu tại giải thể thao, cho rằng đã xin phép nghỉ buổi sáng vì việc gia đình, buổi chiều vẫn làm việc tại xã.

Tuy nhiên, đến tháng 12/2025, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Phan Tất Phượng bằng hình thức khiển trách. Nguyên nhân được xác định là do ông Phượng thiếu gương mẫu, không chấp hành đầy đủ thời gian tham dự lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã theo yêu cầu tại Kế hoạch số 813-KH/HVCTQG ngày 28/8/2025 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, ông Phượng còn vi phạm Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và Thường trực Đảng ủy xã nơi công tác.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bờ Ngoong triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành.