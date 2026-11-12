Elon Musk tuyên bố sẵn sàng tuyển dụng Jensen Huang

"Đó sẽ là một vinh dự", tỷ phú Elon Musk viết trên mạng xã hội X tối 11/11, khi phản hồi bài đăng của tài khoản tin tức tài chính ZeroHedge với nội dung đề nghị ông "làm ơn hãy tuyển dụng Jensen Huang".

Tuy nhiên, phát biểu này được cho là thể hiện sự quan tâm, chưa phải lời đề nghị tuyển dụng chính thức.

Elon Musk (trái) và Jensen Huang tại Diễn đàn Đầu tư Mỹ - Arab Saudi ngày 19/11/2025. Ảnh: AFP

Dòng trạng thái được đăng sau khi Wall Street Journal đưa tin hội đồng quản trị tập đoàn Nvidia đang chuẩn bị bãi nhiệm Jensen Huang khỏi vị trí CEO, sau những thông tin về hai mối quan hệ ngoại tình của ông. Alice Huang, một trong hai phụ nữ liên quan, bị giới chức tình báo Mỹ nghi là điệp viên Trung Quốc.

Phản hồi của Musk gợi lại một vụ bê bối khác trong giới công nghệ Mỹ. Năm 2010, nhà đồng sáng lập Oracle Larry Ellison công khai bảo vệ Mark Hurd sau khi hội đồng quản trị tập đoàn HP buộc ông rời vị trí lãnh đạo vì cuộc điều tra liên quan cáo buộc quấy rối tình dục và khai báo chi phí không chính xác.

Cuộc điều tra không tìm thấy bằng chứng quấy rối, nhưng Hurd vẫn mất chức vì các vấn đề trong báo cáo chi phí. Chỉ vài tuần sau, Ellison tuyển Hurd làm đồng chủ tịch Oracle. Ông sau đó trở thành đồng CEO tập đoàn cho đến khi qua đời năm 2019.

Jensen Huang đồng sáng lập Nvidia năm 1993 và trở thành một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong ngành công nghệ, do chip bán dẫn của Nvidia đang đóng vai trò quan trọng trong làn sóng phát triển AI.

Các công ty của Elon Musk cũng sử dụng nhiều công nghệ tính toán AI và là khách hàng lớn của Nvidia. Kinh nghiệm của Jensen Huang được đánh giá là có giá trị đáng kể đối với hệ sinh thái doanh nghiệp của Elon Musk.